Æü¾ï¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÇ§ÃÎ¤ÎÏÄ¤ß¡ÖÇ§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤«¡©¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò Ç§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¡Û

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»²¹ÍÊ¸¸¥ Daniel Kahneman,¡ÈThinking,Fast and Slow¡É2011.[¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«ー¥Ë¥Þ¥ó(Â¼°æ¾Ï»ÒÌõ)¡Ø¥Õ¥¡¥¹¥È¡õ¥¹¥íー¡§¤¢¤Ê¤¿¤Î°Õ»×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤ë¤Î¤«¡©¡ÙÁáÀî½ñË¼¡¢2012Ç¯¡£] Matteo Motterlini,¡ÈTrappole Mentali,¡ÉCome Difendersi Dalle Proprie Illusioni E Dagli Inganni Altrui,2008.[¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥â¥Ã¥Æ¥ë¥êー¥Ë(ÀôÅµ»ÒÌõ)¡ØÀ¤³¦¤Ï´¶¾ð¤ÇÆ°¤¯¡§¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤«¤é¤ß¤ëÇ¾¤Î¥È¥é¥Ã¥×¡Ùµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¡¢2009Ç¯] Richard Thaler,Cass Sunstein,¡ÈNudge¡§Improving Decisions About Health,Wealth,and Happiness,¡ÉPenguin Books,2009.[¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥»¥¤¥éー¡¢¥­¥ã¥¹¡¦¥µ¥ó¥¹¥Æ¥£ー¥ó(±óÆ£¿¿ÈþÌõ)¡Ø¼ÂÁ© ¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¡ÙÆü·ÐBP¡¢2009Ç¯¡£]

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