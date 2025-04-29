¡Ö¥é¡¼¥á¥óÁÈÄ¹¡×¼Í»¦»ö·ï¤«¤é2Ç¯¤Ç·ãÊÑ¤·¤¿å«Ðò¤Î±¿Ì¿¡¡¡ÖÁÀ¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¡×¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤¬
Ì«¶½¶È¤Ï2ÂåÌÜ¤Ë
¡¡2023Ç¯4·î¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¹¼ç¤Ç6ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ·Ï¤ÎÁÈÄ¹¤¬·ý½Æ¤Ç·â¤¿¤ì¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥é¡¼¥á¥óÁÈÄ¹¼Í»¦»ö·ï¡×¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£Å¨ÂÐÁÈ¿¥¤Î´´Éô¤¬ÁÈ¿¥ÈÈºá½èÈ³Ë¡¤Î»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¸½¾õ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤Ö¡¢Í¾ÅèÁÈÄ¹¤ÎÁòµ·¤Î¸÷·Ê
¡¡2023Ç¯4·î¡¢6ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ3ÂåÌÜ¹°Æ»²ñ»±²¼¡¦Ì«¶½¶È¤ÎÍ¾Åè³ØÁÈÄ¹¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¿À¸ÍÃÏ¸¡¤ÏÁÈ¿¥ÈÈºá½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡ÊÁÈ¿¥Åª¤Ê»¦¿Í¡Ë¤È½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çå«Ðò¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Î¶âÀ®¹Ô¼ãÆ¬¤é3Ì¾¤òµ¯ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ö·ï¤¬ÄÌ¾ï¤ÎË½ÎÏÃÄ¤Î¹³Áè»ö·ï°Ê¾å¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢Í¾ÅèÁÈÄ¹¤¬¥é¡¼¥á¥óÅ¹Å¹¼ç¤È¤¤¤¦´é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÜººÅö¶É¤Ï¡¢¶â¼ãÆ¬¤éÁÈ°÷¤¬Ìò³ä¤òÊ¬Ã´¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¡¢Í¾ÅèÁÈÄ¹¤ò¼Í»¦¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë»¦¿Íºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ê»¦¿Í¤Îºá¤Ç¤Îµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤È¡¢Ã´Åöµ¼Ô¡£
¿À¸Í¥¨¥ê¥¢¤ÇÍ£°ì¤Î
¡¡¶â¼ãÆ¬¤ÏÄ¹Ìî¸©¤Ç2020Ç¯¤Ë6ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ»±²¼ÁÈ¿¥¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÄïÊ¬¤ò½Æ·â¤·¤¿»¦¿ÍÌ¤¿ëºá¤ä¡¢2022Ç¯¤Ë¿å¸Í»Ô¤Ç6ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ·ÏÁÈ¿¥¤Î´´Éô¤ò¼Í»¦¤·¤¿»¦¿Íºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¡×Â¦¤ÎÌ«¶½¶È¤Ï2ÂåÌÜ¤ò¾®ÎÓ½Åµ®ÁÈÄ¹¤¬·Ñ¤®¡¢ËÜÉô¤ÏÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¾ÅèÁÈÄ¹¤Ï¿À¸Í¥¨¥ê¥¢¤ÇÍ£°ì¤Î3ÂåÌÜ¹°Æ»²ñ¤ÎÄ¾»²¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÒÊ¬¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÆÊ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿È¤Ç¤¢¤ê¾åÇ¼¤òÍê¤á¤ë¼ê²¼¤â¤ª¤é¤º¡¢Ä¾»²¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë²ñÈñ¤ÎÇ¼Æþ¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¤é¿ßË¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥é¡¼¥á¥ó¤òºî¤êÂ³¤±¤ëÂ¾¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ä¤È¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÆâÄå¤·¤Æ¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÍ¾ÅèÁÈÄ¹¤ò¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç½±¤¦¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¹³ÁèÁê¼ê¤ÎÁÀ¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë
¡¡Í¾ÅèÁÈÄ¹¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö·ïÈ¯À¸Åö½é¤«¤éÍÍ¡¹¤Ë¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸øÈ½¤Ç¶â¼ãÆ¬¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¸ì¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¹³ÁèÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë»³¸ýÁÈ¤ÎÁÀ¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¶â¼ãÆ¬¤ò¤á¤°¤ë¸øÈ½¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£å«Ðò¤Î¿¥ÅÄå«À¿²ñÄ¹¤Î´ØÍ¿¤òÅö¶É¤¬Ç§Äê¤·¡¢·º»öÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î°ì·ï¤¬å«Ðò¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¸µ»³¸ýÁÈ·ÏµÁÎµ²ñ²ñÄ¹¤ÎÃÝ³À¸ç»á¡Ê¸½ºß¤Ï¡¢NPOË¡¿Í¡Ö¸Þ¿ÎÐò¡×¤ò¼çºË¡Ë¤À¡£
¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Ç¤¢¤ë¶â¼ãÆ¬¤ÎÈ½·è¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¿¥ÅÄ²ñÄ¹¤ÏÁÈ¿¥¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼ã¤¤½°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡È¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¡É¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ñÄ¹¼«¿È¤Î¿´¤Å¤â¤ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨ÁÈ¿¥¤¬¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²ò»¶¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡6ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Ïº£Ç¯4·î¤Î°ìÊýÅª¤Ê¹³Áè½ª·ëÀë¸À¤Î¸å¡¢»±²¼¤ÎÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢å«Ðò¤ò´Þ¤á¤¿ÂÐÎ©ÁÈ¿¥¤Î¤³¤È¤Ï¡Ö¹½¤¦¤Ê¡×¤È¹æÎá¤ò¤«¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹½À®°÷¤¬2·åÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëå«Ðò¤Ï¼«¤é±¿Ì¿¤ò·è¤á¤ëÂ¾¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤³¤Î»ö·ï¤Î¸øÈ½¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ËÅì»Ô,
Ï·¸å,
¾åÅÄ,
¾²ÃÈË¼,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÂçÁ¥,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¿À»ö,
ÇÛÀþ