¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²÷µó¤À¡ª¡×µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¶¯¹ë°ÜÀÒÊóÆ»¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¶ÃØ³¡ª¡ÖÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡×
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØCarpetas Blaugranas¡Ù¤Ï£´·î26Æü¡¢¥Ð¥ë¥µ¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÈDF¥Û¥ó¡¦¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥Ð¥ë¥µ¤ÎDF¥¨¥ê¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¥¯¥é¥Ö¤â¹ç°Õ¤ËÃ£¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥¿¥ë¥³¥ê¥¢¡Ù¤¬ÃíÌÜ¡£¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²÷µó¤À¡ª¥¯¥Ü¤Î°ÜÀÒ¤¬¸½¼Â¤Ë¡© ¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¡ÖÆüËÜÂåÉ½¥¨¡¼¥¹¤Î¥¯¥Ü¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê°ÜÀÒ¤Î±½¤¬µÞÉâ¾å¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª¡ª
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î°ÜÀÒ¤¬À®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¯¥Ü¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¥¯¥Ü¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤½¤ÎÅ·ºÍÅª¤Ê¥¹¥¥ë¤Ç¡ÈÆüËÜ¤Î¥á¥Ã¥·¡É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òÂàÃÄ¤·¤¿¤«¤é¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¶¯¹ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡µÕ¤Ë¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥Ð¥ë¥µ¤ÎDF¥¨¥ê¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¥¯¥é¥Ö¤â¹ç°Õ¤ËÃ£¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥¿¥ë¥³¥ê¥¢¡Ù¤¬ÃíÌÜ¡£¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²÷µó¤À¡ª¥¯¥Ü¤Î°ÜÀÒ¤¬¸½¼Â¤Ë¡© ¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¡ÖÆüËÜÂåÉ½¥¨¡¼¥¹¤Î¥¯¥Ü¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê°ÜÀÒ¤Î±½¤¬µÞÉâ¾å¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î°ÜÀÒ¤¬À®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¯¥Ü¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¥¯¥Ü¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤½¤ÎÅ·ºÍÅª¤Ê¥¹¥¥ë¤Ç¡ÈÆüËÜ¤Î¥á¥Ã¥·¡É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òÂàÃÄ¤·¤¿¤«¤é¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¶¯¹ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô