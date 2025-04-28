¡ÚÂ®Êó¡ÛÅìµþ23¶è¤ò³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬ÄÌ²áÃæ¡¡ÅÚº½¹ß¤ê¤Î±«¤ËÃí°Õ¤ò
28Æü¸á¸å6»þ¸½ºß¡¢Åìµþ23¶èÅìÉô¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å8»þ¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¤¬±«¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅÚº½¹ß¤ê¤Î±«¤Ç¡¢Æ»Ï©¤¬¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¢Âð¤ÎÂ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åìµþ23¶è¤Ë³èÈ¯¤Ê±«±À
28Æü(·î)¸á¸å¤«¤é±«±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ØÅìÃÏÊý¡£28Æü¸á¸å6»þ¸½ºß¡¢Åìµþ23¶è(ÅìÉô)¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å8»þ¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¤¬±«¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅÚº½¹ß¤ê¤Î±«¤Ç¡¢Æ»Ï©¤¬¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¢Âð¤ÎÂ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Î¤³¤Þ¤á¤Ê³ÎÇ§¤ò
ºÇ¿·¤Î¡Öµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Öº£¡¢¤É¤³¤Ç±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼Â¶·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¸å¡¢±«±À¤¬¤É¤³¤Ø¿Ê¤à¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤¤¤ëÉÕ¶á¤ò³ÈÂç¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢Íë¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Íë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢ÍîÍë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¤Î²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£