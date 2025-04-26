ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤ò»ÈÍÑ¡¡26Æü¡Ö¥Ç¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¡×¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â»ÈÍÑ
ÂçÃ«¤Ï¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬Áª¤ó¤ÀYes¤Î¡ÖRoundabout¡×¤òÅÐ¾ì¶Ê¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¡¢¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬Áª¶Ê¤·¤¿Yes¤Î¡ÖRoundabout¡×¤òÅÐ¾ì¶Ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Ç¡¼¥È¡¦¥Ê¥¤¥È¡£º£Ìë¤ÎÁª¼ê¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬Áª¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖRoundabout¡×¤ÏTVÈÇ¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ê¡£ÂçÃ«¤Ïº£·î12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¡×¤Î¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°úÍÑÅê¹Æ¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢7·î23Æü¡ÊÆ±24Æü¡Ë¡ÖWomen¡Çs Night¡Ê¥¦¡¼¥Þ¥ó¥º¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ë¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÜµòÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÁª¤ó¤ÀÅÐ¾ì¶Ê¤ò»ÈÍÑ¡£¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ²«¶â¤ÎÉ÷¡×¡ÊÂè5Éô¡Ë¤Î¡Öil vento d¡Çoro¡×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë