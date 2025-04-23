ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡Âè2¡¢3ÂÇÀÊ¤ÏÏ¢Â³»°¿¶¡¡ÂÐº£±Ê¤Ï10ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È¤¤¤Þ¤À°ÂÂÇ¤Ê¤·¡¡ÂÇ·âÀï¤ÎÃæ¤Ç²÷²»¶Á¤«¤º
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥«¥Ö¥¹¡Ê2025Ç¯4·î22Æü¡¡¥·¥«¥´¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ë¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤«¤é»°¥´¥í¼ººö¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤¬¡¢Âè2¡¢3ÂÇÀÊ¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£±Ê¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï10ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Îº£±Ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï1¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î2µåÌÜ¤ò¥¹¥¤¥ó¥°¡£³°³Ñ´ó¤ê¤ÎÄ¾µå¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¶¯Îõ¤Ê²óÅ¾¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£»°ÎÝ¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤ÏÉÔµ¬Â§¥Ð¥¦¥ó¥É¤ËÈ¿±þ¤Ç¤¤º¤Ë¥°¥é¥Ö¤ËÅö¤Æ¤Æ¸å°ï¤·¡¢¼ººö¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£1»à¸å¤ËT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢2»à¸å¤Ë¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬Ãæ±Û¤¨¤ËÀèÀ©3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ïº£µ¨8¹æ¤Ç¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥¿¥Æ¥£¥¹¤ËÊÂ¤ó¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ø¥¹¤Î¥½¥í¤Ç4¡½5¤È¤·¤¿2²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤é¹â¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤º¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£4¡½5¤Î5²óÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤â¥«¥¦¥ó¥È1¡½2¤«¤é³°³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥¤¥Ñ¡¼¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤µ¤ì¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡19Æü¤ËÂè1»ÒÃÂÀ¸¤ò¸øÉ½¤·¡¢¡ÖÉã¿Æ¥ê¥¹¥È¡×¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤¬2»î¹çÌÜ¡£Éüµ¢¸å½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿20Æü¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»Íµå¤ÈÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç7ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢1»°¿¶¡£º£µ¨¤Ï3·î18Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î³«ËëÀï¤ÇÂÐÀï¤·¡¢Æó¥´¥í¡¢ÆóÄ¾¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£