¡ÚDeNA¡Û½øÈ×¤Ç¼êÊü¤·¤¿¥²¡¼¥à¤Î¡ÈÎ®¤ì¡É¡ÄÅÙ²ñ¤Î¼éÈ÷¤Ë»Ø´ø´±¡ÖÎý½¬¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡Ìîµå¤Ï¡ÈÎ®¤ì¡É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£½øÈ×¤ÇÀþ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÂÇÀþ¤ÈÉÔÌ£¤¤¼éÈ÷¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ì¤º¡¢Ï¢ÇÔ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²óÀèÈ¯¤Î¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬3¿Í¤ÇÊÒÉÕ¤±¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Î¹¶·â¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î³á¸¶¹·´õ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¡£¤µ¤é¤Ëº£µ¨½éÅðÎÝ¤ÇÌµ»à2ÎÝ¤ÎÀèÀ©¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤³¤ÎÆü2ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿»°¿¹Âçµ®¤¬¥µ¡¼¥É¥Õ¥¡¡¼¥ë¥Õ¥é¥¤¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÏÅ£ÉÕ¤±¡£¤½¤Î¸å2»à°ìÆóÎÝ¤È¤Ê¤ë¤â¥Û¡¼¥à¤ÏÆ§¤á¤º¡¢¸×¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦ºÍÌÚ¹À¿Í¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¹¶¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÎ¢¡¢ÀèÆ¬¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¤Î¥é¥¤¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÅÙ²ñÎ´µ±¤¬¥°¥é¥Ö¤ËÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¤â¸å°ï¡£µÏ¿¤Ï3ÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢Â³¤¯Âç»³ÍªÊå¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤êÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ä¥±¤«¤é¤«¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¤â¡ÖÁê¼ê¤¬»°¿¶¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¤¿¼å¤¤ÂÇµå¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢5²ó¤Ë¤Ï´°Á´¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¤¿ÂÇµå¤¬¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤ËÍî¤Á¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òµö¤¹¤Ê¤É¡¢¥Ï¡¼¥É¥é¥Ã¥¯¤ÊÌÌ¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï4¡Ý2¤ÇÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡£»°±º´ÆÆÄ¤â¿ÊÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»°¿¹¤Ë¡Ö¥¿¥é¥ì¥Ð¤Ç¤¹¡×¡¢ÂÇµå¤òÃÆ¤¤¤¿ÅÙ²ñ¤Ë¡ÖÎý½¬¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö½é²ó¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿Ãæ¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ì¤º¡¢¼¡¤Î²ó¤Ë¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤ÇÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È½øÈ×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÙ²ñ¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÏÅÄÍºÍ´³°Ìî¼éÈ÷¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤éÊá¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÂÇµå¡£º£¸å¤ÏÊá¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤¢¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥·¥Ó¥¢¤ÊÉ¾²Á¡£
¡¡¤Þ¤¿Â¼ÅÄ½¤°ìÌî¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï»°¿¹¤ËÂÐ¤·¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È2ÂÇÀÊÌÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö1ÂÇÀÊÌÜ¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³á¸¶¤¬ºÇ¶á¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹ÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢º£Æü¤ß¤¿¤¤¤ËÅðÎÝ¤â½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È2ÈÖ¤ÎÂÇ½ç¤ÏÂç»ö¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡²£ÉÍ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Î½éÀï¤òÍî¤È¤·¡¢3Ï¢ÇÔ¤ÇÃ±ÆÈºÇ²¼°Ì¤ËÍî¤Á¤¿DeNA¡£¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Î°¤¤¤È¤¤³¤½¡¢Î®¤ì¤òÆ¨¤µ¤ÌÀï¤¤¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿ / Çë¸¶¹§¹°