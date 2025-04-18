¤Þ¤µ¤«¤Î2²ó6¼ºÅÀKO¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤Ë¡ÄóîÆ£ÌÀÍº»á¡Ö¹â¤á¤Îµå¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¹âÄã¤ÎÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤¬Ìµ¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤¬17Æü¡¢DeNA¤È¤Î»î¹ç¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤â¡¢2²ó52µå¡¢7°ÂÂÇ¡¢6¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2²óKO¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾Âç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢17ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎóîÆ£ÌÀÍº»á¤Ï¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤ÎÅêµå¤ÏÊÑ²½µå¤¬Â¿¤¹¤®¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡Ä¡£ÆÃ¤Ë¥Ä¡¼¥·¡¼¥à·Ï¤Îµå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¤â¤¦¾¯¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÊÑ²½µå¤¬³è¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ²½µå¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¹â¤á¤Îµå¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¹âÄã¤ÎÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤¬Ìµ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÊÑ²½µå¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¶ì¸À¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯²òÀâ¼Ô¤ÎÃ«Âô·ò°ì»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥ê¡¼¥É¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢º£Æü¤ß¤¿¤¤¤ËÊÑ²½µåÂ¿¤á¤À¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡×¤È¤³¤Á¤é¤âÇÛµåÌÌ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡MC¤òÌ³¤á¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤â¡ÖÊªÀ¨¤¯ÃúÇ«¤Ë¡¢¿À·Ð¼Á¤ËÅê¤²¤Æ¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÃÀ¤µ¤¬Ìµ¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤â·è¤·¤ÆÃÙ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÂçÃÀ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù