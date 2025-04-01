¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ë¤ó¤«¡¼¤¤¡×ÄÌ¾ïÊüÁ÷¤Ëµ¿Ìä¡ÄÆü¥Æ¥ì¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¤¬´°Á´¤ËµÍ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ï¥±
¡ÔÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ë¤ó¤«¡¼¤¤¡Õ
¡ÔÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡Õ
¡ÔËÁÆ¬¤Ç¼Õºá¤Ê¤·¤«w¡Õ
¡Ô¤¢¤ó¤À¤±¤Î¤³¤È¤ä¤é¤«¤·¤ÆÉáÄÌ¤ËÊüÁ÷Â³¤±¤ë¤ó¤ä¡£¡Õ
3·î31Æü¡¢±²Ãæ¤ÎÈÖÁÈ¤¬ÄÌ¾ïÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢X¤Ç¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
ÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢3·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Â¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê52¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î´ë²è¡Ø¤³¤Î½Õ¾åµþ¤¹¤ë¿Í¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿·ï¡Ù¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÃæ¹ñ½Ð¿È¤Î½÷À¤Ø¤Î³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢½÷À¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î3·î¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë¥«¥é¥¹¤¬Íè¤Æ¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï³°¤Ç´¥¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¥«¥é¥¹¤¬Èô¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¿©¤Ù¤Æ¤ë¤«¤é¾¯¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ½ª¤ï¤ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤Ë¤è¤ëÙÔÂ¤ÊÔ½¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£Æü¥Æ¥ì¤Ï¼Õºá¤·¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¤ªÏÍ¤Ó¤ÎÀ¼ÌÀÊ¸¤òÆüËÜ¸ì¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤Ç·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡ÖÆü¥Æ¥ì¤ÏÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÔÊÌ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°Õ¿ÞÅª¤ËÊÔ½¸¤·¡¢½÷À¤ÎÈ¯¸À¤Î¼ñ»Ý¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÀâÌÀ¡£¤Û¤«¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÊüÁ÷Á°¤Ë±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÙÔÂ¤¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤ÏÊò¤ì¤Ê¤¬¤é¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÙÔÂ¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÏÆü¥Æ¥ì¼Ò°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°Éô¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó°ìÈÖ°¤¤¤Î¤Ï¤³¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢VTR¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞGO¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤¿ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤â¤«¤Ê¤ê¥ä¥Ð¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×
¶ÉÆâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï»¦È²¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤â¡£
¡ÖÆü¥Æ¥ì¶É°÷¤¿¤Á¤Ï¡È¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡ª¡É¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¤È¤«¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÊ¸î¤ÎÀ¼¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
Æü¥Æ¥ì¤Ï¡Ç21Ç¯¤Ë¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤Ç¥¢¥¤¥ÌÌ±Â²¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿ºÝ¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤Î·ï¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È½Ð±é¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë°°Õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Îò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµÃÎ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÏÙÔÂ¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡Ä¡£°Õ¿ÞÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢°°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Ç¤¹¤è¡×
3·î31Æü¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÏÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡Ö¡ÊÙÔÂ¤ÌäÂê¤ò¡ËÇÄ°®¤·¤¿Ä¾¸å¤«¤é¡¢³¹Æ¬¼èºà¤òÄä»ß¡£À©ºî¥ë¡¼¥ë¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤«¤éºÆ³«¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢
¡ÖÈÖÁÈ¤Î·ÑÂ³¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤²á¤Á¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ËÁÆ¬¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢ÄÌ¾ïÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¡£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Çº£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡£