ÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¡¢ºÆ¤Ó±¦Â¤ÎÃæÂ¹ü¹üÀÞ¡Ä¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬È¯É½
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï30Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬±¦Â¤ÎÃæÂ¹ü¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï29Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè27Àá¤Ç¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3¡Ý2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤«¤éµ¢´Ô¤·¤¿°ËÆ£¤ÏÆ±»î¹ç¤Ç58Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë±¦Â¤òÄË¤á¤ÆÉé½ýÂà¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯²Æ¤Ë¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤«¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢ºòÇ¯7·îËö¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤â±¦Â¤ÎÃæÂ¹ü¹üÀÞ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢º£Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£2·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±Áª¼ê¤ÎÎ¥Ã¦´ü´Ö¤ÏÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÏÄ¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï29Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè27Àá¤Ç¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3¡Ý2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤«¤éµ¢´Ô¤·¤¿°ËÆ£¤ÏÆ±»î¹ç¤Ç58Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë±¦Â¤òÄË¤á¤ÆÉé½ýÂà¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯²Æ¤Ë¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤«¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢ºòÇ¯7·îËö¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤â±¦Â¤ÎÃæÂ¹ü¹üÀÞ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢º£Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£2·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±Áª¼ê¤ÎÎ¥Ã¦´ü´Ö¤ÏÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÏÄ¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£