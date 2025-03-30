¡ÔËÜÌ¾¤¬ÏÃÂê¡Õ¡ÖÁÐ»Ò¤Î·»¤È¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ç¡Ä¡×¥í¡¼¥é¡Ê35¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¾×·âÅª¤ÊÀ¸¤¤Î©¤Á¡É
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¶áÇ¯¤Ïµ¯¶È²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥í¡¼¥é¤¬¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¡Ê3·î17Æü¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢ÀèÁÄ¤¬Ì²¤ë¿·³ã¤Ç»¨¹ò¤äÊÆ¡¢ÌîºÚ¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç°é¤Æ¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤ÎËÜÌ¾¤¬¡Öº´Æ£¤¨¤ê¡×¤À¤È¤â¸øÉ½¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡×ÁÐ»Ò¤Î·»¤È¥í¡¼¥é¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
2024Ç¯10·î¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥í¡¼¥é¡¡©ABACA PRESS¡¿»þ»öÄÌ¿®¥Õ¥©¥È
¡¡¥í¡¼¥é¤Ï2016Ç¯¤è¤ê¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡ÊLA¡Ë¤ò³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï·î¤Ë1²óµ¢¹ñ¤·¤Æ¡¢ÇÀ¶È¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³Ø¤Ö¤È¤¤¤¦¡£¤ä¤Ï¤êÀèÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½÷À»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ô»ä¼«¿È¤¬ÅÚ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢¼ï¤«¤é°é¤Æ¤¿¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼Â¾ð¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ã¿Í¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢1Ç¯¤«¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê³Ð¸ç¤À¤±¤ì¤É¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤è¡ª¡Õ¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Øotona MUSE¡Ù2025Ç¯4·î¹æ¡Ë¡£
2010Ç¯Âå¡¢¡Ö¥ª¥Ã¥±¡¼¡×¤ä¥¿¥á¸ý¤Ç¿Íµ¤¤Ë
¡¡¤¤ç¤¦3·î30Æü¤Ï¥í¡¼¥é¤Î35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Èà½÷¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2010Ç¯Âå½é¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥é¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¥ª¥Ã¥±¡¼¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤Û¤Ã¤Ú¤¿¤Ë»Ø¤ÇOK¥µ¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¡È¤¿¤³¾Æ¤¥Ý¡¼¥º¡É¤Ê¤É¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥é¥ó¥²¡¼¥¸¤â¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ö¡£
¡¡Åö»þ¡¢¤³¤È¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¥¿¥á¸ý¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤â¤Þ¤ë¤ÇÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤«¤±¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÁê¼ê¤Ë¤±¤Ã¤·¤Æ·ù°´¶¤òÊú¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅ·À¤Î¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£2012Ç¯¤Ë¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤â¡¢»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤òÁê¼ê¤ËÊªÉÝ¤¸¤»¤º¡¢Æ²¡¹¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤Î9Ç¯¸å¤Î2021Ç¯¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë3²óÌÜ¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥í¡¼¥é¤Ï¡¢¹õÌø¤ËÂÐ¤·¡¢Àè¤Î½Ð±é»þ¤Ë¡ÖÅ°»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Õ¤ê¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤Èà½÷¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¼«¿È¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¾×·âÅª¤ÊÀ¸¤¤Î©¤Á
¡¡¤½¤ì¤Þ¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¿Í¤ÎÉã¿Æ¤È¡¢¥í¥·¥¢¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í¤Î¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤ÎÊì¿Æ¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÁÐ»Ò¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î²¼¤ÎÄï¤ÈËå¤âÁÐ»Ò¤À¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¹ðÇò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Î¾¿Æ¤Ï¥í¡¼¥é¤¬1ºÐ¤Î¤È¤¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤Èà½÷¤ÏÁÐ»Ò¤Î·»¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤«¤é¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Î¿ÆÀÌ¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ç¥Þ¥ó¥´¡¼¤òºÎ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢ÃÓ¤òÉ÷Ï¤Âå¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦ÉÏ¤·¤¤Êë¤é¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤«¤Ë¤âÈà½÷¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥í¡¼¥é¤¬½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À´ë²è¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥í¥±ÈÖÁÈ¡Ø¤¤¤¤Ê¤ê¡ª²«¶âÅÁÀâ¡£¡Ù¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎSHELLY¤ÈÄ©Àï¤·¤¿Ìµ¿ÍÅç¤Ç¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÀ¸³è¡Ê2013Ç¯¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤È¤Èà½÷¤Ï¡¢Í·¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ´õ¾¯¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ê¡¢³¤¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÂä¤òÄà¤ê¾å¤²¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç¤Æ¤¤Ñ¤¤ÈÄ´Íý¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤ê¤È¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤â¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ËÂç¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¹¤´¤·¤¿·Ð¸³¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¡£
¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ç°é¤Á¡¢¥Ù¥ó¥¬¥ë¸ì¤·¤«ÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ç¤Î¹ðÇò¤Ï¤µ¤é¤ËÂ³¤¯¡£6ºÐ¤°¤é¤¤¤ÇºÆ¤ÓÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¡¢Éã¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Î½÷À¤ÈºÆº§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ç°é¤Á¡¢¥Ù¥ó¥¬¥ë¸ì¤·¤«¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢ÍÜÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤Î½÷À¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿ô³Ø¶µ»Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÍÜÊì¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥í¡¼¥é¤Ë¿ô³Ø¤Î¤Û¤«ÁÝ½ü¤Ê¤É²È»ö¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Éã¤ÈÍÜÊì¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ï¤ä¤¬¤ÆÁÐ»Ò¤ÎÄï¡¦Ëå¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥í¡¼¥é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò´Þ¤à4¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿ÍÜÊì¤Ë´¶¼Õ¤ÎÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¢¹ñ¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿¾®³Ø¹»¤Ç¤â¡¢¤Û¤«¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¤Ï¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Îã¤Î¡È¤¿¤³¾Æ¤¥Ý¡¼¥º¡É¤Ê¤É¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥é¥ó¥²¡¼¥¸¤â¸µ¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¡¢Èà½÷¤Ï30ºÐ¤ò¤¹¤®¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³Ø¹»¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤â¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Î¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤Æ°ÊÍè¡¢À¸Êì¤È¤Ï²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢26ºÐ¤Î¤È¤¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¡£²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¼«Ê¬¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢¥·¥ã¥¤¤À¤±¤É¤ª¤·¤ã¤ì¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ò¾è¤ê²ó¤¹¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀ¸Êì¤â¥í¡¼¥é¤â±§Ãè¿Í¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÏÃ¤Ç°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢À¸Êì¤ÏÈà½÷¤Î½»¤à¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓË¬¤Í¤ÆÍè¤Æ¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Îø°¦¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤È´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊ£»¨¤ÊÀ¸¤¤Î©¤Á¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Åö¤Î¥í¡¼¥é¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸å²ù¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥í¡¼¥é¤¬·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï16ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤¢¤ë¡£»öÌ³½ê¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Àè½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÀåÂ¤é¤º¤Ê¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤Î¤»¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Èà½÷¤ÎÏÃ¤¹¤³¤È¤ÏËÜµ¤¤Ç¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤¸¤Ä¤Ï³¤³°¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤È¤âÁá¤¤»þ´ü¤«¤é¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ê¹¤¼ê¤Ë¤Ï¾éÃÌ¤È¤·¤Æ¼õ¤±Î®¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¯Á°Ìë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥í¡¼¥é¤Ï¡¢¡Ô¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÊª»ö¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¹Í¤¨¤ë¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤é¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡¢¤À¤«¤é¤³¤¦¤·¤¿¡Õ¤È¶ÚÆ»Î©¤Æ¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¶¯Ä´¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ô¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬²¼¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Õ¤È¡¢¤ä¤ä¤â¤É¤«¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡Ê¡Ø¥µ¥¤¥¾¡¼¡Ù2009Ç¯3·î¹æ¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¶Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤ò¸º¤é¤·¤¿ÍýÍ³
¡¡¤â¤È¤â¤È¥í¡¼¥é¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¡¢¤Ò¤È·î¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Ï»Å»ö°Ê³°¤Î¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È»öÌ³½ê¤ËÅÁ¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬µ¤¤Å¤±¤ÐÂ¿Ë»¤ò¤¤ï¤á¡¢µ¿Ìä¤ò³Ð¤¨¤¿Èà½÷¤Ï¡¢²Î¤ä±Ñ²ñÏÃ¤Ê¤É¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤¤¤È»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¿½¤·½Ð¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¡ØNumēro TOKYO¡Ù2016Ç¯10·î¹æ¡Ë¡£
ËÜ³ÊÅª¤ËLA¤ØµòÅÀ¤ò°Ü¤¹
¡¡LA¤ÈÆüËÜ¤Î¤¢¤¤¤À¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤Î¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£LA¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¤ê¡¢¶¯¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤ä¤¬¤Æ¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤¬Êç¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏËÜ³ÊÅª¤ËLA¤ØµòÅÀ¤ò°Ü¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£2016Ç¯¡¢¥í¡¼¥é¤¬26ºÐ¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤À¡£¤³¤ÎÇ¯12·î¤Ë¤Ï¡¢½Ð±é¤·¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡§¥¶¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡LA¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ2Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¤Î¼¡¤ÎÈ¯¸À¤òÆÉ¤à¤È¡¢ÅÏÊÆ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿Èà½÷¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¡Ò¡ÔÀÎ¤«¤é¡Ö»ä¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö²¿¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¯¤Á¤ã¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¤Î¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ë¡¢»Å»ö¤äÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡½¡½¡£¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤éÃ¯¤«¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ï¸ý¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¡£¤â¤Á¤í¤óÀ¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¹¿·¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¼ºÇÔ¤âÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÉÝ¤¤¤Î¤Ï¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¡£¡Ö¤¢¤¢¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡¢¸å¤Ç¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¡Õ¡Ê¡ØNumēro TOKYO¡Ù2018Ç¯10·î¹æ¡Ë¡Ó
¡¡2017Ç¯¤Ë¥í¡¼¥é¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¤ÈÂÐÎ©¤·¤¿¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ò´Ó¤³¤¦¤È¤·¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¤È¤¤ÎÂÐÎ©¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌó½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤¬ÉÔÅö¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸ß¤¤¤Î¸À¤¤Ê¬¤¬Ê¿¹ÔÀþ¤ò¤¿¤É¤ë¤¦¤Á¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤ÈÁÐÊý¤¬È½ÃÇ¤·¡¢ÍâÇ¯4·î¤Ë¤ÏÏÂ²ò¤¹¤ë¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤È¤Èà½÷¤Ï¡¢³¤³°¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È·ÀÌó¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤âSNS¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»öÌ³½ê¤È¤Ï¤½¤Î¸å¡¢2020Ç¯¤ËÀìÂ°·ÀÌó¤¬Ëþ´ü¤ò·Þ¤¨¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¿¥í¡¼¥é¤À¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤ÇÂ¿Ë»¤ò¤¤ï¤á¤¿¤ê¡¢»öÌ³½ê¤ÈÂÐÎ©¤·¤¿¤ê¤Ç¡¢¿´¿È¤ò¾ÃÌ×¤·¡¢¤¸¤Ä¤Ï°ì»þ¤Ï¤¦¤Ä¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤Á¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Øotona MUSE¡Ù2023Ç¯12·î¹æ¡Ë¡£LA¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î¿´¤ÈÂÎ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¿´¤ÈÂÎ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Ï¡¢¿©¤ä´Ä¶¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¸À¤ä¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢Âç¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤Ç°é¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Èà½÷¤Ë¤Ï¤è¤±¤¤¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¿§¡¹¤ÈÄ´¤Ù¤ë¤¦¤Á¡¢ÃÏµå¤Î´íµ¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¤È¡¢¤â¤É¤«¤·¤µ¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡Ô»ä¤Ë¤â¤Ã¤È±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ò¼é¤Ã¤¿¤ê¼«Á³¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÁª¤Ö¤Î¤Ë¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡£µÕ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥×¥é¥¹¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤â¿Í´Ö¤À¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸°Õ¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¿Í¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È»ä¼«¿È¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤ä100Ç¯¸å¡¢200Ç¯¸å¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë²¿¤«¤·¤¿¤¤¡Õ¡Ê¡ØNumēro TOKYO¡Ù2018Ç¯10·î¹æ¡Ë¡Ó
¡¡2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¼«¤é¤Î´Æ½¤¤Ë¤è¤ê¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSTUDIO R330¡Ê¥¹¥Æ¥å¥Ç¥£¥ª ¥¢¡¼¥ë ¥¹¥ê¡¼¥µ¡¼¥Æ¥£¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÞ¤·¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢LA¤Ç¤¤¤Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¿©ºà¤òÄ´Ã£¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤ÇÌîºÚºî¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¡£º£²ó¡¢¿·³ã¤ÇÇÀ¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È·è¤á¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏSNS¤Ç¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊÈ¯¸À¤âÌÜÎ©¤Á¡¢¤ä¤ä¿´ÇÛ¤â³Ð¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤âÈà½÷¤Ê¤ê¤ËÆ»Íý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
·ÝÌ¾¡Ö¥í¡¼¥é¡×¤ÎÍ³Íè¤Ï¡©
¡¡Â¾Êý¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤â·ÑÂ³Ãæ¤Ç¤¢¤ë¡£¸½ºß¡¢±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢±éµ»¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Á¤é¤â¤É¤¦¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥í¡¼¥é¤È¤¤¤¦·ÝÌ¾¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î±ýÇ¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÂçÁð¸¶¤Î¾®¤µ¤Ê²È¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¾Á°¤ËÍ³Íè¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¡Ö¥í¡¼¥ê¡¼¡×¡Ö¥í¡¼¥º¡×¤È¤È¤â¤ËÄó°Æ¤µ¤ì¤ÆÈà½÷¤¬Áª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡Ê¡ØFLASH¡Ù2011Ç¯8·î16Æü¹æ¡Ë¡£¡ØÂçÁð¸¶¤Î¾®¤µ¤Ê²È¡Ù¤ÏÀ¾Éô³«Âó»þÂå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥í¡¼¥é¤È²ÈÂ²¤¬Âç¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤È´¤¯¤µ¤Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸½¼Â¤ËÂç¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤Ç°é¤Á¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Ë¤³¤ì¤Û¤É¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·ÝÌ¾¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¶áÆ£ Àµ¹â¡Ë