TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Î¥Ó¥ë¤Î²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤Ç¡¢ºî¶È°÷16¿Í¤¬°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å3»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¾®ÀîÄ®¤Î²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤Ç¡¢ºî¶È°÷¤ÎÃË½÷¤¢¤ï¤»¤Æ16¿Í¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸½¾ì¤ÏÌ©ÊÄ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯ÅÅµ¡2Âæ¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºî¶È°÷¤é¤Ï¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤Î½üµîºî¶ÈÃæ¤Ë°ì»À²½ÃºÁÇ¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

40Âå¤ÎÃËÀ­ºî¶È°÷¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï°Õ¼±¤¬²óÉü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»ëÄ£¤Ï¶ÈÌ³¾å²á¼º½ý³²¤Îµ¿¤¤¤â»ëÌî¤Ë¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£