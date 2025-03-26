¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¤¥¸¥ê¤¹¤®¡×¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¤Î½÷À»ïÉ½»æ¤Î¡ÈºÙ´é¡É¤Ëµ¿Ç°¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤¬¡¢timelesz¡¦µÆÃÓÉ÷Ëá¤È¶¦¤Ë4·î2ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Øanan¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Âç¿¹¤ÈµÆÃÓ¤¬¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢4·î25Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¡ô¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ç2¿Í¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¤¥¸¥ê¤¹¤®¡×²Ã¹©¤¬µ¿¤ï¤ì¤¿¡Øanan¡ÙÉ½»æ¤Î¥ß¥»¥¹Âç¿¹
¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Ë¡È²Ã¹©¡Éµ¿ÏÇ
¡¡Âç¿¹¤Ï±Ç²è½é¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¡¦²»³Ú¥Õ¥¡¥óÎ¾Êý¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Øanan¡ÙÉ½»æ¤ÎÂç¿¹¤Î¡È¼Ì¤ê¡É¤À¡£¤«¤Ê¤ê´é¤¬¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ô¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡È¥×¥Ë¥Ã¡É¤È¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡Õ
¡Ô¤³¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¤¥¸¥ê¤¹¤®¡Õ
¡Ô¤³¤ì¤¸¤ã¤¢¤É¤Ã¤Á¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡Ä¡Ä¡Õ
¡¡¤È¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢±Ç²è¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤ÈÂç¿¹¤µ¤ó¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ÏÉ½»æ¤è¤ê¤â¾¯¤·¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¤ÎÈà¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï3·î19Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ØMTV VMAJ 2025¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¤é¤·¤¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê³Ü¼þ¤ê¤¬¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é²Ã¹©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢»£±Æ¸å¤Ë¥·¥§¥¤¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡È¤Õ¤Ã¤¯¤é¡É¤·¤¿Âç¿¹¤µ¤ó¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¡¢»×¤ï¤º¡È¤¢¤ì¡©¡É¤È»×¤¦¤Û¤É¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê²»³Ú»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
·ã¤·¤¤ÊÑ²½¤ÎÎ¢»ö¾ð
¡¡²Ã¹©¤òµ¿¤ï¤ì¤ëÂç¿¹¤À¤¬¡¢2018Ç¯¤Î¡Øexcite music¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÔÆ¬¤¬Éâ¼ð¤ß¤ä¤¹¤¤¡Õ¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¬¤¬Éâ¼ð¤à¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤¬¤¿¤ë¤ß¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¤è¤¦¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢À°ÂÎ°å±¡¤Ç¡ÖÆ¬³¸¹ü¶ºÀµ¡×¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡È·ã¥ä¥»¡É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Âç¿¹¡£
¡¡2·î2Æü¤Î¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆóµÜÏÂÌé¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥é¡¼¥²¥ê¤è¤ê°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ØSoranji¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÁÔÀä¤Ê·ã¥ä¥»¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±Ç²è¤Ï¥·¥Ù¥ê¥¢¤Î¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤ËÍÞÎ±¤µ¤ì¤¿ÃË¤Î¡¢ÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿ÀïÁè¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Âç¿¹¤µ¤ó¤Ï¡ÈÀïÁè¤À¤Ã¤¿¤êÍÞÎ±¤òÂêºà¤È¤·¤¿±Ç²è¤Ç¡¢¼ÂÏÃ¤À¤·Ìò¼Ô¤ÎÊý¤âÁêÅö¤Ê»×¤¤¤ÇÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤âÀ¨¤¤½¸ÃæÎÏ¤ò¤«¤Î©¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡É¤È¤«¤Ê¤ê¤Î³Ð¸ç¤Ç¶Êºî¤ê¤ËÄ©¤ó¤À¤½¤¦¡£
¡¡¤Û¤Ü¡È°û¤Þ¤º¿©¤ï¤º¡É¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¶Ê¤ò½ñ¤¾å¤²¡¢1½µ´Ö¤Ç5¥¥í¤Û¤ÉÁé¤»¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê±Ç²è»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Âç¿¹¤Ï2024Ç¯¤Î9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ª¤Ç¡È¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¡É¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ï»þÂÎ´´¤Ë¤°¤Ã¤ÈÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤é¤·¤¯¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤º¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¡ÖÂÎ´´¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Èá¤·¤²½¤±Êª¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤â¡¢¾ï¤Ë¶ÚÆùÅÀ¿ô¤Ï100ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ÚÆù¼Á¤ÊÂç¿¹¸µµ®¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¤¤Î¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¼Á¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£