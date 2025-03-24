¡ÖÂ´¶È¼°¸å¤Î¹ðÇò¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤·¡ª¡×¸µ¶µ»Õ¤¬¸ì¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÍýÍ³
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸µ¶µ»Õ¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖÂ´¶È¼°¤Î¸å¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ä #¸µ¶µ»Õ #ÀèÀ¸ #Â´¶È #Â´¶È¼°¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢Â´¶È¼°¸å¤Î¹ðÇò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¡ÖÂ´¶È¼°¤Î¸å¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢ÌÀ³Î¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤ä¤á¤Æ¡×¤È²óÅú¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¤ªÊÌ¤ì¤À¤«¤é¡£¤¢¤È3¥ö·îÁá¤¯¸À¤¤¤Ê¤µ¤¤¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤·¹ðÇò¤òÁá¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ö¡Ø°ì½ï¤Ë¼õ¸³´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡Ù¤ÈÎå¤Þ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â¡Ø¥¹¥¿¥Ð¤Ç°ì½ï¤ËÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤«¡¢¤ªÀµ·î¤â½é·Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼ê¤ò·Ò¤¤¤À¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¤¿¤¸¤ã¤ó¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤òµó¤²¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»þ¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤«ÀäÂÐÀ®¸ù¤¹¤ëÁ°Äó¤Ç¹ðÇò¤¹¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÃÇ¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¶¯Ä´¡£¡ÖÃÇ¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î? ÃÏ¹ö¤¸¤ã¤ó¡£Áê¼ê¤âºÇ°¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¸½¼ÂÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò¼¨¤·¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¡ÖÂ´¶È¼°¤Î¸å¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢ÌÀ³Î¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤ä¤á¤Æ¡×¤È²óÅú¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¤ªÊÌ¤ì¤À¤«¤é¡£¤¢¤È3¥ö·îÁá¤¯¸À¤¤¤Ê¤µ¤¤¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤·¹ðÇò¤òÁá¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ö¡Ø°ì½ï¤Ë¼õ¸³´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡Ù¤ÈÎå¤Þ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â¡Ø¥¹¥¿¥Ð¤Ç°ì½ï¤ËÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤«¡¢¤ªÀµ·î¤â½é·Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼ê¤ò·Ò¤¤¤À¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¤¿¤¸¤ã¤ó¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤òµó¤²¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»þ¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤«ÀäÂÐÀ®¸ù¤¹¤ëÁ°Äó¤Ç¹ðÇò¤¹¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÃÇ¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¶¯Ä´¡£¡ÖÃÇ¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î? ÃÏ¹ö¤¸¤ã¤ó¡£Áê¼ê¤âºÇ°¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¸½¼ÂÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò¼¨¤·¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
´ØÏ¢µ»ö
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î³ØÎÏ¤Ï¿Æ¼¡Âè¡ª¡×¸µ¶µ»Õ¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëÊÙ¶¯·ù¤¤¤Ê»Ò¤Î¿Æ¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï¡©
¡ÖÁ´¹»½¸²ñ¡×¡Ö½ÉÂê¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡×¡Ä¡Ö¶µ°é¸½¾ì¤ÎÌµÂÌ¡×¸µ¶µ»Õ¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë9¤Ä¤ÎÉÔÍ×»ö¹à
Ç®·ìÂÎ°é²ñ·Ï¶µ»Õ¤Ë¡ÖÌÇ¤Ó¤í¡×¤È¸µ¶µ»Õ¤¬ÄËÎõÈãÈ½¡ª¡Ö³Ø¹»¤ò¥À¥á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
"¶µ°é·ÏYouTuber ¡Ã ¶µ°éÉ¾ÏÀ²È¡Ê¾¾ÃÝ·ÝÇ½ ½êÂ°¡Ë ¡Ã LGBT ¥²¥¤ ¿·´© ¼å¤¤¤Þ¤Þ¤Î¥¥ß¤Ç¥Ð¥º¤ë ¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼1°Ì¡Ë ÆüËÜ°ì¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¸µ¶µ»Õ¡Ê2023Ç¯TTCA¶µ°éÉôÌç1°Ì¡Ë TikTok41Ëü/YouTube23Ëü ¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¶µ°÷¤È¤·¤Æ10Ç¯°Ê¾å¶ÐÌ³¤·¤¿¤Î¤Á¤ËÆÈÎ©¡£ ¥³¥í¥Ê¤Ç¼«¸ÊÇË»ºÀ£Á°¤Î¥É¥óÄì¤Ë¤ª¤Á¤¤¤ë¤¬¤½¤³¤«¤é¥Ð¥º¤Ã¤Æµ¯»à²óÀ¸¡£ ¸½ºß¤Ï¶µ°é·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢SNS¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¶µ°éÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤´¼ÁÌä »Å»ö¤Î¤´Ï¢Íí¤Ïsinnsyakai@gmail.com¤«¤é¤É¤¦¤¾¡£"
youtube.com/@sugitchannel YouTube