¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ø´ø´±¡ÖÃæ¡¹¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤ÊæÆÊ¿¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Í£°ìµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡×»î¹çÁ°¤Î¡È°ÛÊÑ¡É¸ì¤ë
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹4¡½1¥«¥Ö¥¹¡Ê2025Ç¯3·î18Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤¬18Æü¡¢¥«¥Ö¥¹¤ò4¡½1¤Ç²¼¤·³«ËëÀï¾¡Íø¤òµó¤²¤¿»î¹ç¸å¤Ë¸ø¼°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£2°ÂÂÇ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤È5²ó1¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¾Ð´é¤Î»Ø´ø´±¤Ï¤Þ¤º»³ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢ÊÑ²½µå¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¿¤Ó¤âÀÚ¤ì¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¡ÊÁê¼ê¤Î¡Ë¼å¤¤Åö¤¿¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡×¤È¾Î»¿¡£ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃæ¡¹¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤ÊæÆÊ¿¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Í£°ìµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î¹ñ²Î¤¬Î®¤ì¤¿»þ¤Ë´¶½ýÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÂÇ·âÌÌ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åê¼ê¤â¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦º£±Ê¤Ë4²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó1»à°ìÎÝ¤«¤éÂçÃ«¤¬¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¹¥µ¡¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥É¥Þ¥ó¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¡£¤Ê¤ª¤â1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÂÇµå¤ò¥«¥Ö¥¹ÆâÌî¿Ø¤¬°Á÷µå¡£¤½¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¡¦ÂçÃ«¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë2»àÆóÎÝ¤«¤é¤Ï¥¹¥ß¥¹¤Ë¤âº¸Á°Å¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¤³¤Î²ó°ìµ¤¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£9²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¡¦ÂçÃ«¤¬±¦ÍãÀþ¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢1»à»°ÎÝ¤«¤éT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬º¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¥ê¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦»³ËÜ¤¬5²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¡£¸å¤ò·Ñ¤¤¤Àµß±ç¿Ø¤â¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ê¤¤ê¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£