¡ÚÂ®Êó¡ÛÇðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤ÇÈ¯±ì¤ò³ÎÇ§¡¡¾ÃËÉ¤¬¸½¾ì¤ò³ÎÇ§Ãæ¡Ô¿·³ã¡Õ¡¡
Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Î6¹æµ¡¤Ç10Æü¸áÁ°¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢¾Ã²Ð³èÆ°Ãæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È10Æü¸áÁ°10»þ4Ê¬¡¢6¹æµ¡1³¬¤ÎÈó¾ïÍÑ¥Ç¥£ー¥¼¥ëÈ¯ÅÅµ¡¤ÎÀ©¸æÈ×¼¼¤Ç±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤Ç³ÎÇ§¡¢½ê°÷¤¬119ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½ê°÷¤¬½é´ü¾Ã²Ð¤ò¹Ô¤¤¡¢¸áÁ°11»þ»þÅÀ¤Ç¡¢±ê¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢±ì¤â¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÃËÉ¤¬¸½¾ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢¸½¾ì¤Ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤«¤äºî¶ÈÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¤Ï¸½ºß¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²ÐºÒ¤Ë¤è¤ë³°Éô¤Ø¤ÎÊü¼ÍÇ½¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
È¯±ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï´ÉÍý¶è°è³°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Êü¼ÍÀþ¤òÂ¬¤ë¤¿¤áÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥Ý¥¹¥È¤Ë¤â±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤ÏÄ´ººÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£