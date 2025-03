超薄型0.9cm！コンパクト×薄型で持ち運びに便利な高機能モバイルマウス

サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、超薄型約0.9cmで、コンパクト×薄型で収納や持ち運びに便利、合計3台までのマルチペアリングとUSB充電式に対応した超小型モバイルマウス「400-MAWB216BK(ブラック)」「400-MAWB216GM(ガンメタリック)」を発売した。■超薄型の持ち運びに便利な小型ワイヤレスマウス超薄型の持ち運びに便利な小型ワイヤレスマウス。コンパクト×薄型で持ち運び&収納しやすく、狭い場所でも使いやすい。ポケットやポーチにラクラク入る。クレジットカードより小さなコンパクトサイズで、iPhone16と同じくらいの薄さだ。

一般的なマウスと比較すると大きさは1/3、薄さは1/4ほどのサイズを実現した。付属のシリコンカバーでサイズを調整することができます。シリコンカバーにはUSB Aレシーバーを収納できる。左右クリック、スクロール(マジックホイール)ボタンを搭載した標準の3ボタン仕様だ。マジックホイールボタン(以下Mボタン)でスクロール機能を再現しています。ホイールクリックにも対応する。1. 動かしたい方向(上下)へマウスを少しだけ移動させてMボタンを押すと、押している間スクロールする。2. Mボタンを押しながらマウスを動かす(上下)とその方向にスクロールする。※左クリック+右クリック+Mボタンを2秒間長押しすることで、Mボタンでのスクロール速度が3段階切り替えられる。新しいタブで開く際に便利なホイールクリックにも対応する。1. 左右クリックボタンを同時押しするとホイールクリックする。2. 左右クリックボタンのどちらかとMボタンを同時押しするとホイールクリックする。マジックホイールの動作説明動画はこちらhttps://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/ItemImage/400-MAWB216/400-MAWB216_mbutton_884.mp4合計3台のマルチペアリングに対応し、USB Aレシーバー×1台、Bluetooth×2台の接続を切り替えて使える。Bluetooth接続に対応するのでiPhoneやiPad、Androidタブレットやスマホなどでも使用できる。乾電池不要のUSB充電式であり、付属のUSB A to Cケーブルで充電する。カチカチとクリック音がしない静音ボタンなので、使う場所を選ばない。裏面のカウント切り替えボタンでカーソルスピード(DPI)を3段階(1000/1600/2400)調整することができる。裏面の電源スイッチで電源をON・OFFできるので、持ち運び時の誤動作防止と電池の損耗を抑える。質感の良いアルミ製で、触り心地の良いラバーコーティングが施されており、高級感がある。左利きの方も使いやすい左手モードを搭載しています。電源をONにしてから5秒以内に左クリック+右クリック+Mボタンを10秒間長押しすることで、左クリックと右クリックが入れ替わる。読み取り精度の高い光学センサー方式を採用している。※USB PD充電には対応しておりません。USB C to Cケーブルでは充電できない場合がある。※本体カラーがブラック・ガンメタリックいずれも、シリコンカバーのカラーはブラック。※シリコンカバーは簡単に外れる。持ち運び時に紛失などに注意のこと。■超小型モバイルマウス「400-MAWB216BK(ブラック)」