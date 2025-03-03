¡Ò°ú¤Ã±Û¤·¶È³¦¤Î°Ç¡ÓÂç¼ê¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤¿½÷À¤¬ºî¶È°÷¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÀÈï³²¤Ë¡Ä¤À¤¬ºî¶È°÷¤Ï°ÑÂ÷¤À¤Ã¤¿¡ª Âç¼ê¶È¼Ô¤ÎË¡ÅªÀÕÇ¤¤Ï¡©
£´·î¤«¤é¤Î¿·À¸³è¤òÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤ë°ú¤Ã±Û¤·¡£¤À¤¬¡¢½÷À¤¬°ì¿Í¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï»×¤ï¤Ì´í¸±¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ä
¡Ú²èÁü¡Û¤Ê¤¼¡© µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Îºá¾õ¤¬¡Ä
ºòÇ¯¡¢²Æì¸©¤Î20Âå½÷À¤¬¡¢Ã±¿È¤Ç¤Î°ú¤Ã±Û¤·Ãæ¤ËÀÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¡£¤¹¤°¤Ë110ÈÖ¤·¡¢ºî¶È°÷¤ÎÃË¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£·ÀÌó¤·¤¿¤Î¤Ï¶È³¦Âç¼ê¤Î°ú¤Ã±Û¤·¶È¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ»æ¤ÎÊóÆ»¤ò¸«¤Æ½÷À¤ÏØ³Á³¤È¤·¤¿¡£ÃË¤Î¿¦¶È¤Ï¡Ö¼«±Ä¶È¡×¡£µ»ö¤ÎÃæ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ÎÊ¸»ú¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¶È³¦¤Î°Ç¤À¡×
¸å¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»×¤¤¤â´ó¤é¤Ê¤¤¡Ö°ÑÂ÷¤ÎÏ¢º¿¡×¤À¤Ã¤¿¡£½÷À¤Ï¿·µï¤Ë½»¤á¤º¤ËÄ¹´ü´Ö¡¢¥Û¥Æ¥ëÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤¿¡£²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¤¿¥Ù¥Ã¥É¤â¤â¤¦»È¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÃË¤ä¶È¼ÔÂ¦¤¬Äó¼¨¤·¤¿¼¨ÃÌ¶â¤Ï¤ï¤º¤«¤Ç¡¢ÀÕÇ¤Æ¨¤ì¤Î¤è¤¦¤Ê½ñÎà¤Þ¤ÇÁ÷¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤ÆË¡ÅªÀÕÇ¤¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÄÉµÚ¤Ç¤¤ë¤Î¤«―¡£
É¬»à¤ÎÄñ¹³¡¢ÃË¤¬ÅÇ¤¤¤¿¼Î¤ÆÂæ»ì
¤Þ¤º¤Ï»ö·ï¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤ò½÷À¤Î¾Ú¸À¤äµ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤ò´ð¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¡£
Èæ²Å¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¿¦¾ì¤Þ¤Ç£±»þ´Ö¤Î²Æì»Ô¤«¤é¡¢20Ê¬ÄøÅÙ¤ÇÄÌ¤¨¤ë±ºÅº»ÔÆâ¤Ø¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£´õË¾¤Ë¹ç¤¦Êª·ï¤Ï£´¥ö·î´ÖÃµ¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬Æ±¤¸¾ì¹ç¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë³ä°ú¤â¤¢¤ê¡¢Âç¼ê¤Î¶È¼Ô¤Ë·è¤á¡¢ºòÇ¯£¹·î¡¢±¿Á÷¤ÈÀöÂõµ¡¤ÎÀßÃÖ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤³¤Î¶È¼Ô¤ËÇ¤¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤À¤Ã¤¿¡£
10·î¡£¸áÁ°8»þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿²Ù½Ð¤·¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ºî¶È°÷¤Ë¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¸å¤ÇÀöÂõµ¡¤ÎÃ´Åö¤¬Íè¤Þ¤¹¡×¡£ÊÌ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ê¤Î¤À¤È¤³¤Î¤È¤½é¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÃË¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö»ä¤¬¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÃË¤ÏÅþÃå¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È¹ð¤²¤Æ¤¤¿¡£¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÁá¤¯Íè¤Æ¤Û¤·¤¤»Ý¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤Î¤Ï16»þ44Ê¬¡£¸½¤ì¤¿ÃË¤¬ÀöÂõµ¡¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òº¹¤·¤Æ¥Ûー¥¹¤ò·Ò¤°¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¥¯ー¥éー¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ø¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¸å¡¢ÁÝ½ü¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¸Æ¤ó¤Ç¡×¤Ê¤É¤È»¨ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¡¢ÃË¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà»á¤¤¤ë¤Î¡© ·Ð¸³¿Í¿ô¤Ï¡©¡×¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤«¤ÄÀÅª¤Ê¼ÁÌä¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢Å¬Åö¤ÊÁê¤Å¤Á¤Ç¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï¤µ¤é¤Ë°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤È¤®¤åー¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¡Ö¥Á¥åー¤·¤è¤¦¡×
ÅöÁ³¡¢¥ì¥¤¤µ¤ó¤ÏµñÈÝ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢Ê¤¤¤Èï¤µ¤é¤ì¤¿¡£
ÃË¤Ï¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ë¤¬¤Ã¤·¤ê¤·¤¿ÂÎ³Ê¤Ç¡¢°ìÊý¤Î¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ï150¥»¥ó¥Á¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¡£É¬»à¤ËÄñ¹³¤·¤¿¡£ÃË¤ò½³¤ê¤Ê¤¬¤éÊÒ¼ê¤ÇÃË¤Î´é¤ò²¡¤µ¤¨¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¼ê¤Ç¼«Ê¬¤Î¿°¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Å»ö¤Ç¿Í¤¬Íè¤ë¡£Áá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¡£¤¤â¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃË¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¿Í¤¬Íè¤ë¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯Äü¤á¡¢¤³¤ó¤Ê¼Î¤ÆÂæ»ì¤òÅÇ¤¤¤ÆÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿Íè¤ë¤Í¡×
¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ï¿Ì¤¨¤ëÀ¼¤Ç·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¡£
¡Ö²È¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¶²ÉÝ
¤¹¤°¤Ë¸©·Ù¤ÎÁÜºº°÷£´¿Í¤¬¸½¤ì¤¿¡£Â³¤¤¤Æ´Õ¼±¤âÅþÃå¡£¥ì¥¤¤µ¤ó¤ÏÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤í¤Þ¤ÇÌó£¶»þ´Ö¡¢»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë·Ù»¡´±¤«¤é¡Ö¡ÊÃË¤ò¡ËÂáÊá¤·¤¿¤è¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ï¹æµã¤·¤¿¡£¡Ö²È¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÕº¨¤ß¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö»ä¤Î¤»¤¤¤Ç¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£·Ù»¡´±¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤è¡£¸¶°ø¤ÏÁê¼ê¤À¤«¤é¡×¤È°Ö¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢ºá°´¶¤Ï¤Ì¤°¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢µã¤¿²Æþ¤ê¤»¤º¤ËÄÌÊó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃË¤¬È¯¤·¤¿¡Ö¤Þ¤¿Íè¤ë¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°ú¤¶â¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤Þ¤¿Íè¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÀÜ¶á¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£¤½¤Î°ì¿´¤À¤Ã¤¿¡£
Ì¤¿ë¡© ÃÏ¸µ»æ¤ÎÊóÆ»¤È¤Ï
¤³¤Î»ö·ï¤òÊó¤¸¤¿ÃÏ¸µ»æ¤Î¥Ù¥¿µ»ö¤Î¸«½Ð¤·¤Ï¡ÖÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤ÄÌ¤¿ë¤ÇÂáÊá¡×¡£¥¢¥Ñー¥È¤Î°ì¼¼¤ÇÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤½÷À¤ËÊú¤¤Ä¤³¤¦¤È¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¼«±Ä¶È¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¶ÈÌ³¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ÆË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿―¡£
¡Ö¼«±Ä¶È¡© ¤ï¤¤¤»¤ÄÌ¤¿ë¡©¡×
¥ì¥¤¤µ¤ó¤ÎÉã¤Î·ûÎ´¤µ¤ó(²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Êµ¿Ç°¤òÊú¤¤¤¿¡£¡Ö·Ù»¡¤¬Âç¼ê¤Ç¤¢¤ë°ú¤Ã±Û¤·¶È¼Ô¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¡Ø°ú¤Ã±Û¤·¤Ç¤ÎÀÈÈºá¡Ù¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë³¸¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¸å¤Ë¶È¼ÔÂ¦¤ÎÀâÌÀ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÀöÂõµ¡¤ÎÀßÃÖ¤Ï¶È¼Ô¤¬»Ò²ñ¼Ò¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ï²Æì¸©Æâ¤Î¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤ËºÆ°ÑÂ÷¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¤³¤Î¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤¬ÃÎ¿Í¤À¤Ã¤¿²Ã³²¼Ô¤ÎÃË¤ËºÆ¡¹°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃË¤Î¸ª½ñ¤¤Ï¡Ö¼«±Ä¶È¡×¤È¤Ê¤ê¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀöÂõµ¡¤ÎÀßÃÖ¶ÈÌ³¤ËÈ¼¤¦»ö·ï¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÆáÇÆÃÏ¸¡¤¬µ¯ÁÊ¤·¤¿ºáÌ¾¤â¡ÖÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤ÄÌ¤¿ë¡×¡£¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ï¸¡»¡´±¤«¤éÃË¤Î¶¡½Ò¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÂÎ¤ò¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤À¤±¡×¡ÖÂÎÀª¤òÊø¤·¤¿¤À¤±¡×
ÅÓÃæ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¸À¤¤Ê¬¤¬ÊÑÁ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤Ï¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï½÷À¤¬Æ±°Õ¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°Õ»×¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤¤¤¤Ê¤êÊú¤¤Ä¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤Î¿ÈÂÎ¤òÊú¤¾å¤²¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤ËÅÝ¤¹¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤¬¡¢Äñ¹³¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤ò¿ë¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×
¤Ê¤¼¡¢Êú¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤ËÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤â¡Ö¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤Î´û¿ë¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¥ì¥¤¤µ¤ó¤ÎËË¤ò¤¿¤ÀÎÞ¤¬Î®¤ìÍî¤Á¤¿¡£
¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¡×
¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢Àº¿À²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢Ìô¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡ÊPTSD¡Ë¤È¤â¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¾¯¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢·Ù»¡¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÃË¤¬¼áÊü¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¤¹¤°¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤òÃµ¤·¤¿¡££²¥ö·î¤Û¤ÉÂÚºß¤·¡¢Éã¤ÎÅÁ¼ê¤Ç°Â¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â40Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¶â¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤ò¤µ¤ì¤è¤¦¤¬¡¢¤â¤¦¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×
¼¡Âè¤Ë¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤Ë¶±¤¨¤ëÆü¡¹¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°ú¤Ã±Û¤·¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¹ー¥Ñー¤ä°û¿©Å¹¤Ë¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£°ìÈÖÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢¸¼´Ø¤Î¸°¤ò³«¤±¤ÆÃæ¤ËÆþ¤ë½Ö´Ö¤À¡£¡Ö¤Þ¤¿½±¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
»ö·ï¸å¡¢¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ï°Õ¤ò·è¤·¤Æ¿¦¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤¹¤°¤Ë°ú¤ÊÖ¤·¤¿¡£¡ÖÌµÍý¤À¡×
¤â¤È¤â¤ÈË°¤¤ä¤¹¤¤À³Ê¤Ç¡¢¼ñÌ£¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»Å»ö¤À¤±¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡£¤¹¤Ç¤ËÃù¶â¤ÏÄì¤òÆÍ¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¾å»Ê¤Ï¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ç®¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¾å»Ê¤Ë¹ð¤²¤¿¡£¡Ö¼¤á¤Þ¤¹¡×
Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¼¨ÃÌ¶â
»ö·ïÄ¾¸å¡¢·ûÎ´¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¶È¼Ô¤È²¼ÀÁ¤±¤Î´´Éô¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¡ÖÀ¿¿´À¿°Õ¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¡£·ûÎ´¤µ¤ó¤ÏÄÉ¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÃË¤ÎÊÛ¸î¿Í¤«¤é¤âÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö20 Ëü±ß¤Ç¼¨ÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£·ûÎ´¤µ¤ó¤Ï¶«¤ó¤À¡£¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡×
¤µ¤é¤Ë11·îËö¡¢°ú¤Ã±Û¤·¶È¼Ô¤Ï200Ëü±ß¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤âµñÀä¤·¤¿¡£
¥ì¥¤¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Îºá°´¶¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃËÂ¦¤«¤é20Ëü±ß¤Ç¤Î¼¨ÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö20Âå¸åÈ¾¤ÎÃË¤¬¡¢£±¥ö·î¤ÎµëÎÁÄøÅÙ¤Ç¡£¤Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡£ÃË¤ÏÊÝ¼á¶â¡Ö180Ëü±ß¡×¤ò°ì³ç¤ÇÇ¼¤á¤¿¤È¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
ÆÍÁ³ÆÏ¤¤¤¿¡ÖÄ´Ää¿½Î©½ñ¡×¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤ÆâÍÆ
¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¥ì¥¤¤µ¤óÂð¤ËÉõÅû¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£Á÷¤ê¼ç¤Ï¡ÖÆáÇÆ´Ê°×ºÛÈ½½ê¡×¡£Ä´Ää¿½Î©½ñ¤È¤¤¤¦¸«´·¤ì¤Ê¤¤½ñÎà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ú¤Ã±Û¤·¶È¼Ô¤È»Ò²ñ¼Ò¤¬Ï¢Ì¾¤Ç¡Ö²Æì¤Î¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤¬ÌóÄê¤ËÈ¿¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ÍÊª¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ïµ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö²¾¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â200Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿½Î©½ñ¤Ë¤ÏÉÔ¿³¤ÊÅÀ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢ÃËÂ¦¤¬Äó¼¨¤·¤¿¼¨ÃÌ¶â¤Ï¡Ö50Ëü±ß¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·ûÎ´¤µ¤ó¤Ï¡Ö20Ëü±ß¤È¤·¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²Æì¤Î¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤Ïºî¶ÈÆü¤ËÅÔ¹ç¤¬ÉÕ¤«¤º¡¢»Ò²ñ¼Ò¤ËÎ»¾µ¤òÆÀ¤º¤Ë¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÃË¤Ë´ÝÅê¤²¤·¤¿¡×¤È¤â¤¢¤ë¡£
¼Â¤Ï»ö·ï¤ÎÍâÆü¡¢»Ò²ñ¼Ò¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤¬¥ì¥¤¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤Ç¼Õºá¤·¤¿ºÝ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÂ·ç¤¬Â¿¤¯¤Æ¿Í¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÞî±¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÃµ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö´ÝÅê¤²¡×¤·¤¿¤Î¤Ï¶È¼Ô¤ä»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
µö¤»¤Ê¤¤É½¸½¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ÈÍÑ¼ÔÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ö¸Î¤ÎÂÖÍÍ¤ËÅ°¤¹¤ë¤È¡Ä¡×
¶È¼ÔÂ¦¤ÎÇ§¼±¤Ï¡¢»ö·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»ö¸Î¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·Ú¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Æó¿Í¤Ï¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ÆÈãÈ½¤¹¤ë¡£
Éã¤ÎØÖÓ¤È³Ð¸ç
·ûÎ´¤µ¤ó¤ÎÅÜ¤ê¤ÈÈá¤·¤ß¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤«¡£
¡Ö»ö·ï¤Î¸å¡¢Ì¼¤Ï¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¡¢¡Ø»à¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
ÃË¤ÎÊóÉü¤Ë¶±¤¨¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¤¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡Öµ¤»ý¤Á¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎå¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö»ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸À¤¦Ì¼¤Ë¡¢Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Öµã¤¿²Æþ¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÈï³²¼Ô¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤Î»×¤¤¤ÇÌ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Æ®¤¤Â³¤±¤ë³Ð¸ç¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÌÜ¹õÎ¶