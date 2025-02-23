LUNA¡¡SEA¡¡35¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ÇGLAY¤È26Ç¯¤Ö¤êÂÐ¥Ð¥ó¡¡ÅìµþDÂç¶½Ê³¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤í¤¦¡ª¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦LUNA¡¡SEA¤¬¡¢22¡¢23Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç·ëÀ®35¼þÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«¤¤¤¿¡£¥Ð¥ó¥É»Ë¾åºÇÄ¹¤Î41¸ø±é¥Ä¥¢¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç2Æü´Ö¤Ç9Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£¡ÖI¡¡for¡¡You¡×¤Ê¤ÉÁ´19¶Ê¤Ç²ñ¾ì¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡22Æü¤Ë¤ÏGLAY¤â¥É¡¼¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢X¡¡JAPAN¤ÎYOSHIKI¡ÊÇ¯ÎðÈó¸ø³«¡Ë¤¬¼çºË¤·¤¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡×¤Ë¶¦¤Ë½êÂ°¤·¤¿ÄïÊ¬¤Î4¿ÍÁÈ¡£
¡¡1999Ç¯12·î23Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÆ±½ê¤Ç¤Î¡ÈÂÐ¥Ð¥ó¡É¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤·¤¿Ì´¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡TERU¡Ê53¡Ë¤¬¡¢²áµî¤Ë¶¦±é¤·¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌ¾¤ò¾å¤²¤Æ¡Ö¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤µ¤«YOSHIKI¤µ¤ó¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢RYUICHI¤¬¡Ö¶²¤é¤¯³¤³°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅú¤¨¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£3»þ´Ö20Ê¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤í¤¦¡ª¡×¤ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÀÀ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£