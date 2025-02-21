ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È¼þ¤ê¡É¤¬¤â¤¿¤é¤¹·ÐºÑ¸ú²Ì¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡¡1054²¯±ßÃË¤ÎÀäÂç±Æ¶ÁÎÏ
¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ë¤âÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý²Ã
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ç¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Â¿¤¯ºßÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯µÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö·ÐºÑ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë³èµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Áý¤¨Â³¤±¤ëÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPhoenix Business Journal¡×¤Ï¡Öº£Ç¯ÅÙ¤ÎMLB¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï2025Ç¯¤Î¥«¥¯¥¿¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡Ê¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤ò¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ë¤¹¤ë¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤ÎÎý½¬»î¹ç¡Ë¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ÅÔ»Ô·÷¤Î·ÐºÑ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë³èµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤ÏÂçÃ«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬ºßÀÒ¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ºòµ¨¤âÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÍè¾ì¡£ÂçÃ«¤Ï2023Ç¯¤Þ¤ÇÆ±¤¸¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬ËÜµòÃÏ¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¡£¡ÖCNN¡×¤¬ºòÇ¯7·î¤ËÊó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òË¬¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¿ô¤Ï97.1¡óÁý¤Î23Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Î¥Æ¥ó¥Ô¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖPhoenix Business Journal¡×¤Ë¤è¤ë¤È2022Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ø¤ÎÆüËÜ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¿ô¤Ï172¡óÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ºòÇ¯¡¢º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÁý²Ã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤â»¦Åþ¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥á¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥é¥ó¥Á¤Ç¤Ï¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ë²¾Àß¥×¥ì¥¹¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀß¤±¤¿¤Û¤É¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¹¥é¥¿¥¹»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤ä»ÜÀß¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤ËÃÏ¸µ·ÐºÑ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Þ¤Ç¤â¡ÈÂçÃ«¸ú²Ì¡É¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë