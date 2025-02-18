²¬»³Âç³Ø¡¡¸¤·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡ßÇÀ¶ÈºÇÁ°Àþ¡ÖÌ¤Íè¤ÎÇÀ¶È¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¹Ö±é²ñ¡õÂÎ¸³²ñ¡×³«ºÅ¤Ø¡¡¸«¤Æ¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³²ñ
²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢2025Ç¯2·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î14:30¡Á17:30¡¢¡Ö¸¤·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡ßÇÀ¶ÈºÇÁ°Àþ¡ÁÌ¤Íè¤ÎÇÀ¶È¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¹Ö±é²ñ¡õÂÎ¸³²ñ¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡£¾ì½ê¤Ï²¬»³Âç³Ø¤ÎÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ÇÀ³ØÉô¼Â½¬Åï µÚ¤Ó ÇÀ³ØÉôIII¹æ´ÛÂ¿ÌÜÅª¼¼¡£
¡ü»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÇÀºî¶È¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú
ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¸½¾ì¤Ç¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤Ê²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢Æâ³ÕÉÜ¡ÖÃÏ°èÃæ³ËÂç³Ø¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÁÏ½Ð´Ä¶¶¯²½»ö¶È¡×¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¶¦ÁÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¸¤·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÇÀºî¶È»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò²¬»³Âç³Ø¤¬¿ä¿Ê¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÇÀºî¶È¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¡£·¹¼ÐÃÏ¤ä¥Ç¥³¥Ü¥³¤Î¤¢¤ëÈª¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤Æ°ÜÆ°¤·¡¢±¿ÈÂ¤ä¼ý³Ï¤ÎÊä½õ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾ÊÎÏ²½¤äºî¶ÈÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤ò¿Þ¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤òÄ¾ÀÜÂÎ¸³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¿·¤Î¸¤·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¹âÃÎ¹©²ÊÂç³Ø¤Ç»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ª¸¶Å°¶µ¼ø¤¬¹Ö±é¤¹¤ë¡£
Æ±Âç³Ø¤Ï¡ÖSNS¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÅù¤ÇÏÃÂê¤Î¸¤·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆü »þ¡Û2025Ç¯2·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë 14:30¡Á17:30¡¡ÂÎ¸³²ñ¡¡14:30¡Á15:30¡¡¹Ö±é²ñ¡¡16:00¡Á17:30¡Ú¾ì ½ê¡Û¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ÇÀ³ØÉô¼Â½¬ÅïµÚ¤ÓÇÀ³ØÉôIII¹æ´ÛÂ¿ÌÜÅª¼¼¡¡¡Ê¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ¡Ë¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/user/agr/access/access.html
¡ü»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÇÀºî¶È¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú
ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¸½¾ì¤Ç¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤Ê²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢Æâ³ÕÉÜ¡ÖÃÏ°èÃæ³ËÂç³Ø¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÁÏ½Ð´Ä¶¶¯²½»ö¶È¡×¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¶¦ÁÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¸¤·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÇÀºî¶È»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò²¬»³Âç³Ø¤¬¿ä¿Ê¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÇÀºî¶È¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¡£·¹¼ÐÃÏ¤ä¥Ç¥³¥Ü¥³¤Î¤¢¤ëÈª¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤Æ°ÜÆ°¤·¡¢±¿ÈÂ¤ä¼ý³Ï¤ÎÊä½õ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾ÊÎÏ²½¤äºî¶ÈÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤ò¿Þ¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤òÄ¾ÀÜÂÎ¸³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¿·¤Î¸¤·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¹âÃÎ¹©²ÊÂç³Ø¤Ç»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ª¸¶Å°¶µ¼ø¤¬¹Ö±é¤¹¤ë¡£
Æ±Âç³Ø¤Ï¡ÖSNS¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÅù¤ÇÏÃÂê¤Î¸¤·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆü »þ¡Û2025Ç¯2·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë 14:30¡Á17:30¡¡ÂÎ¸³²ñ¡¡14:30¡Á15:30¡¡¹Ö±é²ñ¡¡16:00¡Á17:30¡Ú¾ì ½ê¡Û¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ÇÀ³ØÉô¼Â½¬ÅïµÚ¤ÓÇÀ³ØÉôIII¹æ´ÛÂ¿ÌÜÅª¼¼¡¡¡Ê¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ¡Ë¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/user/agr/access/access.html
¡ÚÆâ ÍÆ¡Û²¬»³Âç³ØÇÀ¾ì¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼Â±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢¹âÃÎ¹©²ÊÂç³Ø¤Î·ª¸¶Å°¶µ¼ø¤¬¡¢Æ±Âç¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë ¤æ¤ºÇÀ±à ¤Ç¤Î»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÂêºà¤Ë¡¢¸¤·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÇÀ¶È³èÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡£¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡ÛÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¼«Í³¡ÚÄê °÷¡Û¡¡¤Ê¤·¡Ú»²²ÃÈñ¡Û¡¡ÌµÎÁ¡Ú¿½¹þ¤ßÊýË¡¡Û¡¡²¼µ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê2·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÍ×¿½¹þ¤ß¡£¡¡https://forms.gle/F2MspqH1sqPjkivy8
¡Ú¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Û¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/20250227flyer.pdf