·ëº§¸å¡¢¤Ê¤¼¤«Â©»Ò¤¬¶â¤ÎÌµ¿´¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¡×²Ç¤Î¡í¹õ¤¤ËÜÀ¡í¤òÃÎ¤ê¡¢Àä¶ç
É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¡¦NÈþ¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÂ©»Ò¤ÎAÀ¸¤ò°é¤Æ¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ëÆü·ëº§¤·¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ÈJ»Ò¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·ëº§¤òÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢NÈþ¤ÏJ»Ò¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ËÜÀ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â©»Ò¤Î·ëº§
»ä¤Ë¤Ï°ì¿ÍÂ©»Ò¤ÎAÀ¸¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
AÀ¸¤¬½¢¿¦¤·¤Æ5Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢·ëº§¤·¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ÈJ»Ò¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
J»Ò¤ÏÍÄ¤¤º¢¤ËÊì¿Æ¤òË´¤¯¤·¡¢Éã¿Æ¤È2¿Í¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÂçÊÑ¤Ê´Ä¶¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤ÊJ»Ò¤Î¤³¤È¤òµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢2¿Í¤Î·ëº§¤Ë»¿À®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¶â¤ÎÌµ¿´
¤·¤«¤·¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤Ë±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
AÀ¸¤ÏÂç¼ê´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªµëÎÁ¤â·è¤·¤ÆÄã¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ëè·î¤ª¶â¤ÎÌµ¿´¤ò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¡Ö²¿¤Ë»È¤¦¤Î¡©¡×¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤âAÀ¸¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤º¡£
¤¿¤À¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²ó¿ô¤ä1²ó¤Î¶â³Û¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤¢¤ë»þ»ä¤Ï¡ÖÍýÍ³¤òÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð±ç½õ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈAÀ¸¤Ï¡ÖJ»Ò¤ÈJ»Ò¤ÎÉã¿Æ¤¬¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£J»Ò¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢·ëº§¤¹¤ë¤ÈÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿©Èñ¤ÎÂ¾¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³Âå¤Ç10Ëü±ß¶á¤¯¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä¾ÃÌÈ½
¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢J»Ò¤ÎÉã¿Æ¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢J»Ò¤ÎÉã¿Æ¤Ï»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤ÆÊ¿¼Õ¤ê¡£
J»Ò¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ª¶â¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢º£ÅÙ¤ÏJ»Ò¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£
AÀ¸¤äJ»Ò¤ÎÉã¿Æ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢J»Ò¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤ÆAÀ¸¤µ¤ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó²Ô¤¤¤Ç¤ë¤ó¤À¤«¤éÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³«¤Ä¾¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¸À¤¤Ìõ
»ä¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÇÍ·¤Ö¤ª¶â¤Ï¼«Ê¬¤Ç²Ô¤¤¤À¤é¤É¤¦¡© ¤¤¤¯¤éÉ×ÉØ¤Ç¤â¸ÂÅÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢J»Ò¤ÏÅÜ¤Ã¤¿¸ýÄ´¤Ç¡ÖÉ×ÉØ¤ÎÌäÂê¤Ë¸ý½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡© ¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤â¤ªºâÉÛÂå¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿AÀ¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æº¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëJ»Ò¤ÎËÜÀ¤Ë»ä¤Ï¸¸ÌÇ¡£
¤½¤ì¤ÏÂ©»Ò¤ÎAÀ¸¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
J»Ò¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê¶â¤Å¤ë¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÊÌ¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå½÷À¡¦¼«±Ä¶È¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯1·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§RIE.K
¹ñÊ¸³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¡¢¶µ°÷ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¸å¤ÏOL¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«±Ä¶È¤ÎÉã¿Æ¤ÎÉÂµ¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ËÅ¾¿¦¡£»Å»öÊÁÂ¿¤¯¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌõ¤¢¤ê¡×¤Ê¿Í¤Î¿ÍÀ¸ÃÌ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢·ëº§¡¦½Ð»º¡¦Î¥º§¡£²ð¸î»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤È¤·¤Æ»Ò¶¡¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Õー¥ÉÅ¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¥Ðー¡¦ÊÛÅö²°¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦½Î¹Ö»Õ¡¦¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñー¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î·Ð¸³¤¢¤ê¡£Â¿ºÌ¤Ê¿ÍÀ¸·Ð¸³¤«¤é¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅÚÃÏ¡¢¿¦¾ì¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¥Ó¥Ã¥¯¥ê&¤ª¤â¤·¤í¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍ§¿Í¤äÃÎ¿Í¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¡¢¥³¥é¥à¤Ë¤¹¤ëÀì¶È¥é¥¤¥¿ー¤Ë»ê¤ë¡£