ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¥é¡¼¥á¥ó¡Ö°ìÍö¡×´°¿©Æ°²è¤Ë¡ÈÁÖ²÷¡ÉÂçÈ¿¶Á¡Ä¤¹¤·Å¹¤Ç¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬ÊªµÄ¤Î²áµî¤ò¡ÈÊ§¿¡¡É
¡¡2·î8Æü¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ö°ìÍö¡×¤òË¬¤ì¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼¤¬¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤¤È¿¶Á¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤Ë¤¢¤ë¹©¾ì¤ÈÅ¹ÊÞ¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö°ìÍö¤Î¿¹»åÅçÅ¹¡×¤òË¬Ìä¡£°ìÍö¤ÎÎò»Ë¤äÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢»ÜÀßÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö±½¤Ï¼ª¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½é¤á¤Æ°ìÍö¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÍ¤Î¸Ç¤µ¤ä¥¹¡¼¥×¤ÎÇ»¤µ¤Ê¤É¤ò¡È´ðËÜ¡É¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¡£ÌÍ¤ò¤Ò¤È¸ý¤¹¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¿Í¡¢ÊÂ¤Ö¤è¡Ù¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤Û¤Éµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢È¾ÂØ¤¨¶Ì¤òÄÉ²ÃÃíÊ¸¤·¡¢¥¹¡¼¥×¤â°ìÅ©»Ä¤é¤º°û¤ß´³¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥é¡¼¥á¥ó¤ò¡È¿©¤Ù¤ë¤À¤±¡É¤ÎÆ°²è¤À¤¬¡¢¸ø³«¸åYouTube¤Î¡ÖµÞ¾å¾º¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢2·î12Æü»þÅÀ¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï180Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Î°ìÍö¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤ÄÌÚÂ¼¤ËÂÐ¤·¡¢X¤Ç¤Ï¡Ô¿©¤ÙÊýËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¡¡¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤¿¤Ù¤ë¤Î¤Ë¡Õ¡Ô¥¥à¥¿¥¯¤¬°ìÍö¤Ë¹Ô¤¯²ó¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¡¼¥á¥ó¤Î¿©¤¤Êý¤âåºÎï¤À¤è¤Í¡£¤¦¤Þ¤½¤¦¤Ë¿©¤¦¤·¡Õ¡Ô¥¥à¥¿¥¯¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡Ê°ìÍö¡Ë¤Î¿©¤ÙÊý¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÖ²÷¡Õ¤Ê¤É¤Î¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¥¹¡¼¥×¤â°û¤ß´³¤¹¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤¬¹¥É¾¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢²áµî¤Ë¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¿©»ö¤Ç¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö2018Ç¯1·îÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Øµ¢¤ì¤Þ10¡õQ¤µ¤Þ¡ª¡ª ¹çÂÎ3»þ´ÖSP¡¡¿Íµ¤²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Çµ¢¤ì¤Þ10¡ª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬MC¤Î¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¤¯¤é¼÷»Ê¤òË¬¤ì¡¢Æ±Å¹¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¥Ù¥¹¥È10¤òÅö¤Æ¤ë¤Þ¤Ç¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡Øµ¢¤ì¤Þ10¡Ù¹±Îã¤Î´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¿©»ö¤ÎºÝ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÉª¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢Àå¤ò½Ð¤·¤Æ¿©¤ÙÊª¤ò¼õ¤±¤ë¡È·Þ¤¨Àå¡É¤¬±Ç¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¡Ø¥Þ¥Ê¡¼¤¬°¤¤¡Ù¤Ê¤ÉÈãÈ½¤ò½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ì¤«¤é·îÆü¤¬Î®¤ì¡¢ÌÚÂ¼¤Î¿©¤ÙÊý¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£Á°½Ð¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¤Ï¡¢º£²ó¤Î°ìÍö¤Ç¤Î¿©»ö¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÌÍ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤È¤¤Ë¥¹¡¼¥×¤òÈô¤Ð¤µ¤º¡¢¶ñºà¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¤Î¡È·Þ¤¨Àå¡É¤â¤Ê¤¯´°¿©¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¥³¡¼¥È¤òÃ¦¤¤¤ÇÆâÂ¦¤òÉ½¤Ë¤·¤Æ¾ö¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³°¤Î±ø¤ì¤ä¤Û¤³¤ê¤Ê¤É¤òË¬ÌäÀè¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤µ¤¸¯¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ºÙ¤«¤¤¥Þ¥Ê¡¼¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÌÚÂ¼¤Î¡È¥Ð¥º¤ë¡ÉYouTubeÆ°²è¤Ë¤Ï·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¿¦¿Í¤¬°®¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤ëÆ°²è¤Ï400Ëü²óºÆÀ¸¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¡Ø¥¬¥¹¥È¡Ù¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤Ï300Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤È¤¯¤ËÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¡È¿©¡É¤Î´ë²è¤ÏÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬åºÎï¤ËÎÁÍý¤òÊ¿¤é¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¡£¸«¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤ë¿©¤ÙÊý¤â¡¢ºÆÀ¸¿ô¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¶áÇ¯¤Ï¡Ö»°¤ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥·¥§¥Õ¡×¤¬Åö¤¿¤êÌò¤ÎÌÚÂ¼¡£¿©¤ÙÊý¤â¡È»°¤ÄÀ±¡É¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¡½¡½¡£