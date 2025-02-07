¡ÖÉÔÎÑÊóÆ»»×¤¤½Ð¤¹¤Ê¡Á¡×¥Æ¥ìÄ«¡¦ÅÄÃæË¨¥¢¥Ê¡¢ÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤ÇÅÁÀâ¤Î¡È¾åÌÜ¸¯¤¤¡ÉºÆÇ³
¡¡2·î5Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÅÄÃæË¨¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¼Ì¿¿²È¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÞÕ¿È¤ÎÈþ¿Í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ØÅê¹Æ¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÍÅ±ð¤Ê»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÍÅ±ð¤¹¤®¤ë¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ÅÄÃæ¥¢¥Ê
ÅÁÀâ¤Î¡Ö¾åÌÜ¸¯¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡×
¡¡¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï2Ëç¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÇò¤¤Éþ¤È¹õ¤¤Éþ¤òÃå¤¿ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Á¤é¤âÂçÃÀ¤ËÈ©¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿Î®¤·ÌÜ¤¬¤ä¤±¤Ë¿§¤Ã¤Ý¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÄÃæ¥¢¥Ê¤Ï2016Ç¯¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ËÉÔÎÑ»Ñ¤ò»£¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Áê¼ê¤Ï¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤¹¤ëºÊÂÓ¼Ô¤Î²ÃÆ£ÂÙÊ¿¥¢¥Ê¡£2¿Í¤Ï¿¼Ìë¤Ë²ñ¿©¸å¡¢ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¤È¤¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢²ÃÆ£¥¢¥Ê¤Ø¤ÎÍÅ±ð¤Ê¡Ö¾åÌÜ¸¯¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥í¥ó¤È¤·¤¿¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç²ÃÆ£¥¢¥Ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¤ò·ã¼Ì¤·¤¿1Ëç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¸½ºß¤Ç¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ô¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼«Ê¬¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤ë¡Õ¡Ô·ù¤é¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤ë¤Ê¡Õ¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤«¤é¡¢¡Ô¿§¤Ã¤Ý¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï²ÃÆ£¥¢¥Ê¤¬¤ä¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤â¤ï¤«¤ë¡Õ¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÔÎÑÊóÆ»¸å¡¢ÌäÂê¤ÎÎ¾¥¢¥Ê¤Ï¡Ø¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤ò·çÀÊ¤·Â³¤±¤ÆÌá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ö¼Â¾å¤Î¹ßÈÄ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤Ï2020Ç¯¤ËÍ¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼J¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉüµ¢¡£¸½ºß¤â¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉÔÎÑÊóÆ»¤Î¤³¤È»×¤¤½Ð¤¹¡×
¡¡º£²ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤â¿§µ¤¤¬¥À¥ÀÏ³¤ì¤ÎÅÄÃæ¥¢¥Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ô¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Õ¡ÔÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢
¡ÔÉÔÎÑÊóÆ»¤Î¤³¤È»×¤¤½Ð¤¹¤Ê¡Á¡Õ
¡ÔÉÔÎÑÊóÆ»¤Î¾åÌÜ¸¯¤¤¼Ì¿¿¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Õ
¡Ô¤¹¤´¤¤´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¼«Ê¬¤Î¤³¤È½÷Í¥¤«¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤¦¡Õ
¡Ô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ã¤Æ²¿¤À¤Ã¤±¡©¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¿Éíå¤ÊÀ¼¤â¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¶É¥¢¥Ê¤¬½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯¿Í¤¬µÞÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ÇÅÄÃæ¥¢¥Ê¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥×¥í¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÍÅ±ð¤Ê¼Ì¿¿¡£ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà½÷¤Î¾ì¹ç¡¢²áµî¤ËÉÔÎÑÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¾°¹¹¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤É¤¦¤ä¤éº£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢ÅÁÀâ¤Î¡Ö¾åÌÜ¸¯¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÅÄÃæ¥¢¥Ê¤Ïº£²ó¤Î¼Ì¿¿°Ê³°¤Ë¤â¡È¤¢¤¶¤È¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤Ïíµ¤¤¤¿¤±¤É¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¶¯¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡È¤¿¤À¤Î²ñ¼Ò°÷¡É¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä¡£