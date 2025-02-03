¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢PD 100WÂÐ±þ¡ª4ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ëUSB½¼ÅÅ´ï
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢USB Type-C¡ß1¡¢USB A¡ß1¤Î¹ç·×4¥Ý¡¼¥ÈÅëºÜ¤Î¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥×¥é¥°¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤ÊPD 100WÂÐ±þUSB½¼ÅÅ´ï¡Ö700-AC043W¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¢£PD 100W¤Î¹â½ÐÎÏÂÐ±þ
1¥Ý¡¼¥È»ÈÍÑ»þ¤ÏºÇÂçPD 100W½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¡£¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥Î¡¼¥ÈPC¤Î½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢ºî¶ÈÃæ¤Î½¼ÅÅÀÚ¤ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µ¡´ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºÇÅ¬¤Ê½ÐÎÏ¤Ë¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£4ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ
USB Type-C¡ß3¡¡USB A¡ß1¤Î¹ç·×4¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¡£¥Î¡¼¥ÈPC¤ä¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò°ì³ç¤Ç½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¹â½ÐÎÏ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È
¼¡À¤Âå¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¡ÖGaN(Ãâ²½¥¬¥ê¥¦¥à)¡×¤òºÎÍÑ¡£½¼ÅÅ¸úÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢È¯Ç®¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹â½ÐÎÏ¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¢£»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡õÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥×¥é¥°Àß·×¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¡£¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢1¤Ä¤Ç4Âæ¤Þ¤ÇÆ±»þ½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥»þ¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¢£À½ÉÊ»ÅÍÍ
¢£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥×¥é¥°¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤ÊPD 100WÂÐ±þUSB½¼ÅÅ´ï¡Ö700-AC043W¡×
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦VAIO PC¹ØÆþ¤ÇºÇÂç1.5Ëü±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡ªVAIO¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦USB¥Ï¥Ö¤¬ÉÕ¤USB Type-C½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë 1m
¡¦¥¹¥é¥¤¥É¼°¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊSD/microSD¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼
¡¦¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎLC¥³¥Í¥¯¥¿¤òFC¥³¥Í¥¯¥¿¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¸÷ÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿
¡¦ºÇÂç16KÂÐ±þ¡ª¹âÂ®ÅÁÁ÷¡õHDRÂÐ±þ¡¢ver2.1¤ËÂÐ±þ¤·¤¿DisplayPort¥±¡¼¥Ö¥ë
¢£PD 100W¤Î¹â½ÐÎÏÂÐ±þ
1¥Ý¡¼¥È»ÈÍÑ»þ¤ÏºÇÂçPD 100W½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¡£¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥Î¡¼¥ÈPC¤Î½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢ºî¶ÈÃæ¤Î½¼ÅÅÀÚ¤ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µ¡´ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºÇÅ¬¤Ê½ÐÎÏ¤Ë¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£4ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ
USB Type-C¡ß3¡¡USB A¡ß1¤Î¹ç·×4¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¡£¥Î¡¼¥ÈPC¤ä¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò°ì³ç¤Ç½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¹â½ÐÎÏ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È
¼¡À¤Âå¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¡ÖGaN(Ãâ²½¥¬¥ê¥¦¥à)¡×¤òºÎÍÑ¡£½¼ÅÅ¸úÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢È¯Ç®¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹â½ÐÎÏ¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¢£»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡õÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥×¥é¥°Àß·×¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¡£¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢1¤Ä¤Ç4Âæ¤Þ¤ÇÆ±»þ½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥»þ¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¢£À½ÉÊ»ÅÍÍ
¢£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥×¥é¥°¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤ÊPD 100WÂÐ±þUSB½¼ÅÅ´ï¡Ö700-AC043W¡×
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦VAIO PC¹ØÆþ¤ÇºÇÂç1.5Ëü±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡ªVAIO¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦USB¥Ï¥Ö¤¬ÉÕ¤USB Type-C½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë 1m
¡¦¥¹¥é¥¤¥É¼°¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊSD/microSD¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼
¡¦¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎLC¥³¥Í¥¯¥¿¤òFC¥³¥Í¥¯¥¿¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¸÷ÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿
¡¦ºÇÂç16KÂÐ±þ¡ª¹âÂ®ÅÁÁ÷¡õHDRÂÐ±þ¡¢ver2.1¤ËÂÐ±þ¤·¤¿DisplayPort¥±¡¼¥Ö¥ë