Google¥¹¥Þ¥Û¡ÖPixel 4a¡×¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÇ½¤ËÌäÂê¤ÇAndroid 13¤Ø¼«Æ°¹¹¿·¤¬³«»Ï¡ªÌµÎÁ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¤â¼Â»Ü¤â¸½»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¤ÏÂÐ¾Ý³°
|Google¤¬Pixel 4a¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÇ½¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È°ÆÆâ¡ª
Google¤Ï6Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬¡ÖMade by Google¡×¤È¤·¤Æ³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖPixel¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤¦¤Á¤Î4GÂÐ±þ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖPixel 4a¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÉôÀ½ÉÊ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÇ½¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò´Þ¤á¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎPixel 4a¤ËÂÐ¤·¤ÆAndroid 13¤Ø¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤ò2025Ç¯1·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ç¼¡Äó¶¡¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÊÅÅÃÓ¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¤Î¸ò´¹¤òÌµÎÁ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Û¤«¡¢¤¹¤Ç¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï50¥É¥ë¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¸½ÃÏÄÌ²ßÁêÅö³Û¡Ë¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ä¸ø¼°Web¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖGoogle Store¡×¤ÇÊÌ¤ÎPixel¥¹¥Þ¥Û¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë100¥É¥ë¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¸½ÃÏÄÌ²ßÁêÅö³Û¡Ë¤Î³ä°ú¥³¡¼¥É¤ÎÉÕÍ¿¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÂÐ¾Ý¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Îºß¸Ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¿½ÀÁ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¾ÜºÙ¤ÏGoogle¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈWeb¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Pixel 4a¤ÏGoogle¤¬Å¸³«¤¹¤ëPixel¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎ÷²Á¥¹¥Þ¥Û¤È¤Ê¤ë¡Èa¡É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¡¢Á°Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖPixel 4¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤Î¥«¥á¥éµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀÇ½¤òÍî¤È¤·¤Æ²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿¾®·¿¤Ê¥ß¥Ã¥É¥Ï¥¤¥ì¥ó¥¸¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¸þ¤±À½ÉÊ¤Ï¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ÊFeliCa¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤ÏÌó5.81¥¤¥ó¥ÁFHD+¡Ê1080¡ß2340¥É¥Ã¥È¡ËÍµ¡EL¤äSnapdragon 730G¡¢6GBÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¡¢128GBÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¢3140mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¡ÖUSB PD 2.0¡×¡ÊºÇÂç18W¡Ë¡¢USB Type-CÃ¼»Ò¡ÊUSB 3.1¡Ë¡¢3.5mm¥¤¥ä¥Û¥ó¥Þ¥¤¥¯Ã¼»Ò¡¢nanoSIM¥«¡¼¥É¡Ê4FF¡Ë¥¹¥í¥Ã¥È¡¢eSIM¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡¢¥Þ¥¤¥¯¡ß2¡¢»ØÌæ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¡£
¥«¥á¥é¤ÏÇØÌÌ¤ËÁüÌÌ°ÌÁêº¹¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡ÊPDAF¡Ë¤ä¸÷³Ø¼ê¥Ö¥ìÊäÀµ¡ÊOIS¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ìó1220Ëü²èÁÇ¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ô¥¯¥»¥ëCMOS¡Ê1²èÁÇ1.4¦Ìm¡Ë¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF1.7¡¢²è³Ñ77¡ë¡Ë¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥¢¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ç¥å¥¢¥ëÏª½ÐÊäÀµµ¡Ç½ÉÕ¤HDR+¤ä¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¥â¡¼¥É¡¢¥È¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡¢Ä¶²òÁü¥º¡¼¥à¡¢Å·ÂÎ¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤ÊÌë·Ê¥â¡¼¥É¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤ÏÌó800Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1²èÁÇ1.12¦Ìm¡Ë¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.0¡¢²è³Ñ84¡ë¡Ë¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó144¡ß69.4¡ß8.2mm¡¢¼ÁÎÌ¤ÏÌó143g¡¢ËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤ÏJust Black¤Î1¿§¤Î¤ß¤Ç¡¢³°Áõ¤Ï¥Ý¥ê¥«¡¼¥Ü¥Í¡¼¥ÈÀ½¤Î¥æ¥Ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ÇÇØÌÌ¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀ½ÉÊ¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Google¡¢¿·¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¹¥Þ¥Û¡ÖPixel 4a¡×¤òÈ¯É½¡ªÆüËÜ¤Ç¤Ï¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¤ËÂÐ±þ¤·¡¢8·î20ÆüÈ¯Çä¡¢8·î14ÆüÍ½Ìó³«»Ï¡£²Á³Ê¤Ï4Ëü2900±ß - S-MAX
¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢SoftBank¸þ¤±Google¥¹¥Þ¥Û¡ÖPixel 4a¡×¤òÈ¯É½¡ª8·î20ÆüÈ¯Çä¡¢8·î14ÆüÍ½Ìó³«»Ï¡£²Á³Ê¤ÏËÜÂÎÂå4Ëü9680±ß¤Î¼Â¼Á2Ëü4840±ß¤«¤é - S-MAX
¡¦Google¤Î¿·¥¹¥Þ¥Û¡ÖPixel 4a¡×¤¬au¤ÎÁê¸ßÀÜÂ³À»î¸³¡ÊIOT¡Ë´°Î»À½ÉÊ¤ËÄÉ²Ã¡ª³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÆ°¤¤Ê¤· - S-MAX
¡¦Google¤Î¿·¥¹¥Þ¥Û¡ÖPixel 4a¡×¤ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡ª³°´Ñ¤äÆ±ºÉÊ¡¢´ðËÜµ¡Ç½¡¢¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡Ú¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û - S-MAX
¡¦Google¤Î¿·¥¹¥Þ¥Û¡ÖPixel 4a¡×¤Ç³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÎÀµ¼°¥×¥é¥ó¡ÖRakuten UN-LIMIT¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ªÄÌÏÃ¡¦SMS¡¦¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤È¤âOK¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û - S-MAX
¡¦¿Íµ¤¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¹¥Þ¥Û¡ÖGoogle Pixel 4a¡×¤È¡ÖApple iPhone SE¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¡×¤ò»î¤·¤ÆÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡ªÎÉ¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û - S-MAX
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦Google Pixel 4a ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦Pixel 4a Battery Performance Program - Pixel Phone Help
¡¦Google ¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï Google ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹