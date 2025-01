【M1851 NAVY【エアーリボルバー プロ】】1月23日 発売価格:27,280円

東京マルイは、BBエアーリボルバー「M1851 NAVY【エアーリボルバー プロ】」を1月23日に発売する。価格は27,280円。

本商品は、コルトが開発したM1851 NAVYを、同社の「エアーリボルバー プロ」シリーズより「カンペチェ海戦」を描いたシリンダーの装飾刻印と共に再現したもの。刻印はレーザーマーキングで再現されており、グリップには木目塗装が施されている。

金属製のローディングレバーも操作可能で、シリンダーには真鍮製のパーカッションキャップを取り付けられる。また、内部フレームには、金属パーツを使用しているため、剛性も備えている。

「M1851 NAVY【エアーリボルバー プロ】」詳細

【【対象年令10才以上】エアーリボルバー プロ『M1851ネイビー』】価格:27,280円 全長:339mm 銃身長:110mm 重量:450g(パーカッションキャップをセットした場合) 弾丸:6mm BB(0.12~0.2g) 動力源:無し(手動) 装弾数:6発

