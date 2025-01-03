°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¹À¥¤¹¤º¤Î·ëº§¤Ï¡©¡¡¶ì¶¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¡ª¡©¡Ú2024·ÝÇ½³¦Æ¿Ì¾ºÂÃÌ²ñ¡Û
³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡ÖºÛÈ½¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê61¡Ë¤ÎÁÊ¾Ù¼è¤ê²¼¤²¤ä¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×ÀÆÆ£¿µÆó¡Ê42¡Ë¤Î¥í¥±¥Ð¥¹Æâ¤Ç¤ÎÉÔÆ±°ÕÀ¸òµ¿ÏÇ¤Ë¤è¤ë½ñÎàÁ÷¸¡¤È·ÀÌó²ò½ü¡¢¤½¤·¤Æ·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁê¼¡¤°µÙ¶È¡¦ÅÝ»º¡½¡½¾×·âÅª¤Ê·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡Ç24Ç¯¡£
FRIDAY¤Ïº£²ó¡¢Âç¼ê»öÌ³½ê´´Éô¤Î£Á»á¡¢¥¡¼¶É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î£Â»á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¤Î£Ã»á¤ò¾·¤¤¤ÆºÂÃÌ²ñ¤ò¼Â»Ü¡£·ÝÇ½³¦¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹£³¿Í¤Ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÎ¢Â¦¡×¤È¡¢¡Ç25Ç¯¤Î¥Þ¥ëÈëÍ½Â¬¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼´ûÊó¤ÎÄÌ¤ê¡¢¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬°ÜÀÒ
£Â»á¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢K-POPÀª¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼£±Ç¯¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¡ØILLIT¡Ù¤¬½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÎÅý³ç¿Ø¤Ë´Ú¹ñ¤ÎºÇÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖHYBE¡×¤È¤ÎÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬K-POP¤Îµ¯ÍÑ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±é¤Ï¡Ç25Ç¯°Ê¹ß¤â¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£Á»á¡¡ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¡Ç22Ç¯¤«¤é£³²óÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ìÃæ¤Î¡ØLE SSERAFIM¡Ù¤È¡ØILLIT¡Ù¤Ï¡¢¤È¤â¤ËHYBE¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£K-POPÀª¤ò»È¤Ã¤Æ¼ã¤¤»ëÄ°¼Ô¤ò½¸¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ÎLE SSERAFIM¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤Èº£¤âÉÔËþ¤òÏ³¤é¤¹¥ì¡¼¥Ù¥ë´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¡£
£Ã»á¡¡Àä¹¥Ä´¤Î´Ú¹ñ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ÏµÙ¶È¤äÅÝ»º¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
£Â»á¡¡µÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê31¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ë¥¨¡¼¡¦¥Á¡¼¥à¤ÎµÙ¶È¤Ï¾×·â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£°ì°®¤ê¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÃæ·ø¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¸·¤·¤¤¡££´¥¯¡¼¥ëÏ¢Â³¤Ç¥É¥é¥Þ¼ç±é¡õ¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢¡Ç25Ç¯¤ÎÂç²Ï½Ð±é¤â·è¤á¤Æ¤¤¤¿¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê27¡Ë¤¬Ç¯Æâ¤ËÂà½ê¤¹¤ë¤È¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤¬Êó¤¸¤¿ºÝ¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¤Î¼ÒÆâ¤Ï¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¡×¡Ö¿®ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¡×¤ÈÂçÁû¤®¡£²Ð¾Ã¤·¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â·ë¶É¡¢°ÜÀÒ¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ï¡íÅß¤Î»þÂå¡í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë
£Ã»á¡¡¡Ç24Ç¯¤Ï·ÝÇ½¿Í¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤âÁê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
£Â»á¡¡°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê39¡Ë¤È¡ØSixTONES¡Ù¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡Ê28¡Ë¤Î·ëº§¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢»ý¤Á¥®¥ã¥°¡Ö¥º¥É¥ó¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¡Ç25Ç¯3·î¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡Ù¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤Î¸åÏÈ¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥²¥¹¥È¤¬¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡ØSixTONES¡Ù¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÂç»ö¤ÊÇ¯¤Ë¡¢¼«¿È¤Î·ëº§¤Ç¿å¤òº¹¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£Ã»á¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤¬°ìÈÌÃËÀ¤È¤ÎÇ®°¦¤òÊó¤¸¤¿µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ê36¡Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤¬¸µÆü»æÌÌ¤Ç¤Î·ëº§¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬ÇË¶É¤òÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
£Á»á¡¡¤«¤Í¤Æ¤«¤éÂç²Ï¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Î½ªÎ»¤ÈÆ±»þ¤ËÆÈÎ©¡¦·ëº§¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡½¤ÈÓñ(¤µ¤µ¤ä)¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¡¼¶É¤Î´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ç25Ç¯¤âÏ¢¥É¥é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
£Â»á¡¡µÕ¤Ë¹À¥¤¹¤º¡Ê26¡Ë¤È»³粼¸¿Í¡Ê30¡Ë¤ÏÆþÀÒ¤Î²ÄÇ½ÀÂç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ÇÆ²¡¹¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Æó¿Í¤Ï¸½ºß¤âÈ¾Æ±À³¾õÂÖ¡£ÆÃ¤Ë»³粼¤¬¥¾¥Ã¥³¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¼«¿È¤Î30ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ç¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ç25Ç¯ºÇ½é¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯1·î3¡¦10¡¦17Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê