¡ÚÌ¡²è¡Û»Ò¤É¤â¤ò¼Î¤Æ¤ÆÈà»á¤Î¤â¤È¤Ø¡©¡¡10Âå¤ÇË¾¤Þ¤Ê¤¤Ç¥¿±¤ò¤·¤¿¿Í¤ÎÏÃ
¼ã¤¯¤·¤ÆË¾¤Þ¤Ê¤¤Ç¥¿±¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Íê¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¤È¡¢ÉÔ¹¬¤ÊÆ»¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡Ö10Âå¤ÇË¾¤Þ¤Ê¤¤Ç¥¿±¤ò¤·¤¿¿Í¤ÎÏÃ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Êì¿Æ¤òÌ¾¾è¤ë¸¢Íø¤Ê¤ó¤Æ¡Ä
¢¦ »Ò¤É¤â¤è¤êÈà»á¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ºÇÎÉ¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·ì¤Î·Ò¤¬¤Ã¤¿¿Æ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¹¬¤»¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡Ä¡Ä¡£
¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯7·î¡Ë
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£