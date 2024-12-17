J1¼çÎÏ¡È10ÈÖ¡É¤¬Æ±¥«¥Æ¿·Å·ÃÏ¤Ø¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×¡Ö¥¬¥Á¤ÇÍè¤¿¡×¡¡26ºÐ¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ø
Ê¡²¬¤¬MF¸«ÌÚÍ§ºÈ¤òÅìµþV¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï12·î16Æü¡¢MF¸«ÌÚÍ§ºÈ¤òÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡È10ÈÖ¡É¤òÇØÉé¤¤Àï¤Ã¤¿26ºÐ¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ç¤¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢°ÜÀÒ¤Ë»ê¤Ã¤¿¿´¶¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¡¢´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø½Ð¿È¤Î¸«ÌÚ¤Ï¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ÇÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆJ2¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¤Ë¤ÏA·ÀÌó¤ò¥¯¥é¥Ö¤È·ë¤Ó¡¢21Ç¯¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ëJ2¥ê¡¼¥°42»î¹ç14ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¡£2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤ÏÅìµþV¤ÇJ1½éÄ©Àï¤Ê¤¬¤é37»î¹ç4ÆÀÅÀ¡£ÍèÇ¯¤ÏÊ¡²¬¤È¤¤¤¦¿·Å·ÃÏ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÅìµþV¤Ë¤È¤Ã¤Æ16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¡£¥Á¡¼¥à¤Ï6°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×¡Öº£Ç¯¤ÎÊä¶¯¤Ï¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´üÂÔ¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤Êä¶¯¡×¡Ö¥¬¥Á¤ÇÍè¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤êÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢Æ±ÆüÅìµþV¤Ï¡¢10¿Í¤ÎÁª¼ê¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë