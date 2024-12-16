ÆâÂ¡¤¬¤Ï¤ß½Ð¤·¡ÄËÌÄ«Á¯¡Ö½÷»Ò¥¢¥Ê¡×¥·¥ç¥Ã¥¯»à¤Î¾×·â¾ìÌÌ
Ã¦ËÌ¼Ô¤Î¸º¾¯·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñÅý°ì¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë´Ú¹ñ¤ËÆþ¹ñ¤·¤¿Ã¦ËÌ¼Ô¤Ï105¿Í¤Ç¡¢ºòÇ¯¤È³µ¤ÍÆ±¤¸¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ËÆþ¹ñ¤·¤¿Ã¦ËÌ¼Ô¿ô¤Ï2003¡Á2011Ç¯¡¢¤ÎÇ¯´Ö¤Ë2000¡Á3000¿Í¤Î¿å½à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶âÀµ²¸À¯¸¢¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿2012Ç¯°Ê¹ß¤ÏÇ¯´ÖÊ¿¶Ñ1300¿ÍÂæ¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ³Æ¹ñ¤¬¹ñ¶¤òÉõº¿¤·¡¢2021Ç¯¤È2022Ç¯¤ÎÆþ¹ñ¼Ô¿ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì63¿Í¡¢67¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï196¿Í¤¬´Ú¹ñ¤ËÆþ¹ñ¤·¤¿¡£
Ã¦ËÌ¼Ô¤¬¤â¤¿¤é¤¹¾ðÊó¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¸½¾õ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤ò·ù¤¤¡¢¹ñ¶¤Î·ÙÈ÷¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ì¿¤¬¤±¤ÇÃ¦ËÌ¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ï¤Ê¤ª¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯5·î¤ËÌÚÂ¤Á¥¤Ë¾è¤Ã¤ÆÃ¦ËÌ¤·¤¿¥¥à¡¦¥¤¥ë¥Ò¥ç¥¯¤µ¤ó¤Ï¡¢À¨»´¤Ê¸ø³«½è·º¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢À¤¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Èà¤¬ËÌÄ«Á¯¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10²ó°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¤È¤¤¤¦¡£
¥¥à¤µ¤ó¤ÏÊÆÀ¯ÉÜ·Ï¤Î¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¢¥¸¥¢¡ÊRFA¡Ë¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Ã¦ËÌÄ¾Á°¤ÎºòÇ¯4·î½é½Ü¡¢²«³¤ÆîÆ»¤ÎÊË¾ë¡Ê¥Ô¥ç¥¯¥½¥ó¡Ë·´¤ÎÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Ç¡¢·º¤Î¼¹¹Ô¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¡¢Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÊË¾ë·´°Ñ°÷²ñ¤ÎÀëÅÁÉô¤Î½÷ÀÊüÁ÷°÷¡Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¢¤Þ¤ê¤½¤Î¾ì¤Çµ¤¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ÂÁ´°÷¡Ê·Ù»¡´±¡Ë3¿Í¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ê»à·º¼ü¤ò¡Ë·â¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÂ¡¤¬¡Ä¡Ê¤Ï¤ß½Ð¤¿¡Ë¡£ºÇÁ°Îó¤Ç¤½¤ì¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡¢·´ÅÞ¤ÎÀëÅÁÉôÊüÁ÷°÷¤Ï¡¢ÓÒÅÇ¤·¤Æµ¤Àä¤·¡¢¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÆü¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¿´Â¡È¯ºî¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡×
¤ª¤½¤é¤¯¡¢Èà¤Î¤³¤Î¾Ú¸À¤Ï¸ø³«½è·º¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¶âÀµ²¸»á¤¬¼¹¸¢¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤¬²á¤®¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¶²ÉÝÀ¯¼£¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§ËÌÄ«Á¯½÷À¤òÄÉ¤¤¤Ä¤á¤ë¡ÖÂÀ¤µ£·¥»¥ó¥Á¡×¤Î»ÄµÔ¹Ô°Ù¡Ë
¤À¤¬¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¡£¸½ºß¤â¸Î¶¿¤Î¿ÍÌ®¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ëÃ¦ËÌ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø°÷¤¿¤Á¤â¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉËÌ¤ÎÆâ¾ð¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤Þ¤È¤â¤ÊÂÐËÌÀ¯ºö¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¿´ÇÛ¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯Åö¶É¤Ï¡¢¹ñ¶¤Î·ÙÈ÷¤ò¶¯¤á¤³¤½¤¹¤ì¡¢¼å¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£º£¸å¡¢¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£