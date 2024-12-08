ÂçÉôÊ¬¤¬Çò¹ü²½¤·¤¿¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ ÀÐÀî¸©±©ºð»Ô¤Î³¤´ß¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë
8Æü¸áÁ°¡¢ÀÐÀî¸©±©ºð»Ô¤Î³¤´ß¤ÇÇò¹ü²½¤·¤¿¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8Æü¸áÁ°9»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÀÐÀî¸©±©ºð»Ô°ì¥ÎµÜÄ®¤Î³¤´ß¤Ç¡Ö¿Í¤Î¹ü¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡×¤È¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°äÂÎ¤ÎÈ¯¸«¸½¾ì¤ÏÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤«¤é30¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿º½ÉÍ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°äÂÎ¤ÏÂçÉôÊ¬¤¬Çò¹ü²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¡¢»à¸å¤Î·Ð²á»þ´Ö¤Ê¤É¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ç¤Ï»ÊË¡²òË¶¤äDNA´ÕÄê¤Ë¤è¤ë¡¢¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£