¥·¥ê¥¢È¿ÂÎÀ©ÇÉ¤Î°ìÉô¤¬¼óÅÔ¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤ËÆþ¤ê¡¢¥¢¥µ¥ÉÂçÅýÎÎ¤¬Ã¦½Ð¤È¤ÎÊóÆ»¤â
ÆâÀï¤¬Â³¤¯ÃæÅì¥·¥ê¥¢¤Ç¡¢È¿ÂÎÀ©ÇÉÀªÎÏ¤¬Âè3¤ÎÅÔ»Ô¤òÀ©°µ¤·¤¿¤È¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£È¿ÂÎÀ©ÇÉ¤Ï¡Ö¼óÅÔÊñ°Ï¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢È¿ÂÎÀ©ÇÉÀªÎÏ¤Ï8Æü¡¢ÃæÉô¤Ë¤¢¤ëÂè3¤ÎÅÔ»Ô¡¦¥Û¥à¥¹¤ÎÀ©°µ¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥à¥¹»ÔÆâ¤Ë¤¤¤¿¥·¥ê¥¢·³¤ÏÅ±Âà¤·¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢»ÔÌ±¤¬´¿À¼¤ò¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Û¥à¥¹¤Ï¡¢¼óÅÔ¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤ÎËÌ150¥¥í¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÃÏÃæ³¤Â¦¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤Ç¡¢¥·¥ê¥¢·³¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÂÇ·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥·¥ê¥¢¿Í¸¢´Æ»ëÃÄ¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7Æü¡¢À¯ÉÜ·³¤Ï¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÆîÅìÉô¤ÎÊ£¿ô¤ÎÃÏ°è¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
È¿ÂÎÀ©ÇÉÀªÎÏ¤Ï¡Ö¼óÅÔÊñ°Ï¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤ÏÈ¿ÂÎÀ©ÇÉÂ¦¤«¤é¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤¬¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤ËÆþ¤ê¡¢¥¢¥µ¥ÉÂçÅýÎÎ¤¬Ã¦½Ð¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£