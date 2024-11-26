¾×·â¤Î¡Ö±©ÅÄ¡Á¿·ÀéºÐ6600±ß¡× JAL¤«¤é¡È¶Ã°Â±¿ÄÂ¡É½Ð¸½¤Ø ÂÐ¾ÝÏ©Àþ¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¡Ä28Æü¤«¤éÈ¯Çä
ËÌ³¤Æ»°Â¤¹¤®¤Ç¤Ï¡Ä¡ª
2025Ç¯1·î6Æü¤«¤é2·î28ÆüÅë¾èÊ¬¤¬ÂÐ¾Ý
¡¡JAL¡ÊÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ë¤¬2024Ç¯11·î28Æü¡¦29Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¹ñÆâÀþ¹Ò¶õ·ô¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£±©ÅÄ¡Á¿·ÀéºÐÀþ¤¬ÊÒÆ»6600±ß¤Ê¤É¡¢³Ê°Â¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±¿ÄÂ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
JALµ¡¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤ÎÅë¾è´ü´Ö¤Ï2025Ç¯1·î6Æü¤«¤é2·î28Æü¤Þ¤Ç¡£Ï©Àþ¤ÏÁ´¹ñ¤ÎJAL¹ñÆâÀþ¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¿·ÀéºÐÀþ°Ê³°¤â¡¢±©ÅÄ¡ÁÆáÇÆÀþ7700±ß¡¢±©ÅÄ¡ÁÊ¡²¬Àþ7700±ß¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±¿ÄÂ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¼Ò¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò´ë²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Ò¶õ·ô¤È½ÉÇñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤ä¹ñºÝÀþ¹Ò¶õ·ô¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£