¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¡ÖHeavy Snow¡×½Ð±é¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ë¡È¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤Î´¶¾ð¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡É
½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
±Ç²è¡ÖHeavy Snow¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Öthe NEIGHBOR¡×¤È¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Åß¤Î¥à¡¼¥É¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¥³¡¼¥È¤ä¥Ë¥Ã¥È¡¢¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¼ä¤·¤²¤Ê´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»£±Æ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ò±é¤¸¤¿´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ºîÃæ¤Î¥¹¥¢¥ó¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÂºÝ¤Ë·Ý½Ñ¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Îº¢¤Î´¶¾ð¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¢¥ó¤¬½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ë¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÄó°Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡Ö¥¹¥¢¥ó¤Î¤µ¤Þ¤è¤¦»Ñ¤¬¼«Ê¬¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯ÅÀ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÉ½¤·¤¿¡£
»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë1¥ö·î´Ö¡¢¹¾¸¶Æ»¡Ê¥«¥ó¥¦¥©¥ó¥É¡Ëê÷ÍÛ¡Ê¥ä¥ó¥ä¥ó¡Ë¤ËÂÚºß¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ì¤Ã¤¿¡£ËèÆü³¤¤ËÆþ¤ê¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò½¬¤¤¡¢¿å¤ËÂÐ¤¹¤ë¶²ÉÝ¿´¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»£±Æ¤ÎÁ°¤Ëê÷ÍÛ¤Ç²á¤´¤·¤¿1¥ö·î´Ö¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤À¡£¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤Î»Ñ¤¬¤º¤Ã¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆÃÝÅç¡Ê¥Á¥å¥¯¥É¡Ë³¤´ß¤òµó¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ìò¤Ç¡¢1¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢Â¾¤ÎÇÐÍ¥¤È¶¦±é¤¹¤ë»þ¤¬ÆÃ¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥¹¥¢¥ó¤¬¥½¥ê¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤òË¬¤Í¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¤¿»þ¡¢Áê¼êÌò¤Î¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤Î´¶¾ð¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á´Ê¸¤Ï¡Öthe NEIGHBOR¡×11·î¹æ¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
±Ç²è¡ÖHeavy Snow¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Öthe NEIGHBOR¡×¤È¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Åß¤Î¥à¡¼¥É¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¥³¡¼¥È¤ä¥Ë¥Ã¥È¡¢¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¼ä¤·¤²¤Ê´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»£±Æ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ò±é¤¸¤¿´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ºîÃæ¤Î¥¹¥¢¥ó¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÂºÝ¤Ë·Ý½Ñ¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Îº¢¤Î´¶¾ð¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¢¥ó¤¬½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ë¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÄó°Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡Ö¥¹¥¢¥ó¤Î¤µ¤Þ¤è¤¦»Ñ¤¬¼«Ê¬¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯ÅÀ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÉ½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ìò¤Ç¡¢1¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢Â¾¤ÎÇÐÍ¥¤È¶¦±é¤¹¤ë»þ¤¬ÆÃ¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥¹¥¢¥ó¤¬¥½¥ê¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤òË¬¤Í¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¤¿»þ¡¢Áê¼êÌò¤Î¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤Î´¶¾ð¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á´Ê¸¤Ï¡Öthe NEIGHBOR¡×11·î¹æ¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£