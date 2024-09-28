C大阪vs柏 スタメン発表
[9.28 J1第32節](ヨドコウ)
※18:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 進藤亮佑
DF 17 阪田澪哉
DF 24 鳥海晃司
DF 33 西尾隆矢
MF 5 喜田陽
MF 10 田中駿汰
MF 19 為田大貴
MF 38 北野颯太
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 レオ・セアラ
控え
GK 31 清水圭介
DF 16 奥田勇斗
MF 25 奥埜博亮
MF 27 カピシャーバ
MF 48 柴山昌也
FW 29 山崎凌吾
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
小菊昭雄
[柏レイソル]
先発
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 4 古賀太陽
DF 13 犬飼智也
DF 32 関根大輝
MF 6 山田雄士
MF 10 マテウス・サヴィオ
MF 28 戸嶋祥郎
MF 37 手塚康平
FW 14 小屋松知哉
FW 15 木下康介
控え
GK 21 佐々木雅士
DF 50 立田悠悟
MF 29 島村拓弥
MF 33 白井永地
MF 34 土屋巧
MF 48 熊澤和希
FW 18 垣田裕暉
監督
井原正巳
※18:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 進藤亮佑
DF 17 阪田澪哉
DF 24 鳥海晃司
DF 33 西尾隆矢
MF 5 喜田陽
MF 10 田中駿汰
MF 19 為田大貴
MF 38 北野颯太
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 レオ・セアラ
控え
GK 31 清水圭介
DF 16 奥田勇斗
MF 25 奥埜博亮
MF 27 カピシャーバ
FW 29 山崎凌吾
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
小菊昭雄
[柏レイソル]
先発
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 4 古賀太陽
DF 13 犬飼智也
DF 32 関根大輝
MF 6 山田雄士
MF 10 マテウス・サヴィオ
MF 28 戸嶋祥郎
MF 37 手塚康平
FW 14 小屋松知哉
FW 15 木下康介
控え
GK 21 佐々木雅士
DF 50 立田悠悟
MF 29 島村拓弥
MF 33 白井永地
MF 34 土屋巧
MF 48 熊澤和希
FW 18 垣田裕暉
監督
井原正巳