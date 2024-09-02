¤ï¤º¤é¤ï¤·¤µ²óÈò¤Î¤¿¤á¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸òºÝ¤â¡Ä¥ë¥Ý¹â¹»À¸¤ÎÎø°¦»ö¾ð¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤ËÃË½÷´Ø·¸¡×¶Ã¤¤Î¥ï¥±
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ÎÎø¿Í¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤À¤í¤¦¤«¡£
¶áÇ¯¡¢¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤ß´°·ë¤¹¤ëÎø°¦¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð²ñ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ðÇò¤«¤é¥Ç¡¼¥È¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÅÔÆâ¤Î¹â¹»¤Ë¶Ð¤á¤ëÀèÀ¸¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¹â¹»¤ÏÅìµþ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤À¤±¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎø¿Í¤¬¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹À¸ÅÌ¤¬¥¯¥é¥¹¤ËÉ¬¤º£±¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤±¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤Î½»¤Þ¤¤¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¶å½£¤äËÌ³¤Æ»¤Ë¡Ø¥Í¥Ã¥È¤ÎÎø¿Í¡Ù¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¸ÅÌ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤À¤±¸«¤ì¤Ð¡¢¸òºÝ¤Î³µÇ°¤äÊýË¡¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆÃ¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ã¤¤¿Í¤ÎÎø°¦´Ñ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Çµ¯¤¤ë¿·¤¿¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¶áÃø¡Ø¥ë¥Ý ¥¹¥Þ¥Û°é»ù¤¬»Ò¤É¤â¤ò²õ¤¹¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ÊÝ°é±à¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤Ç¡¢200¿Í°Ê¾å¤Î¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Ë¼èºà¤·¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£ËÜ½ñ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸½ºß¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ö¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÈÎø¿Í¤Î´Ø·¸À¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¸½ºß¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â£µ¿Í¤Ë£±¿Í¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Áê¼ê¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢²¿ÅÙ¤«¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤ÇÎø°¦¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÃæ¹âÀ¸¤Î¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤Êý¤Ï¾¯¡¹°Û¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¡£Èà¤é¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢SNS¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ä¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿²èÁü¤ò¸«¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¿Í¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤¬SNS¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤¿»þÂå¤Ç¤Ï¼«Á³¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸Êý¤¬¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ÎÎø¿Í¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤À¡£
°ìÅÙ¤â²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ÖÎø¿Í¡×
ËÜ½ñ¤Ç¼èºà¤·¤¿¹â¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ï¸À¤¦¡£
¡Öº£¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢°ìÅÙ¤â²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ØÎø¿Í¡Ù¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£±óµ÷Î¥Îø°¦¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¤ª¤¦¤È»×¤¨¤Ð²ñ¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ø¥Ç¡¼¥ÈÂå¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¡Ø¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾ÀÜ²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤ï¤º¤é¤ï¤·¤µ¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¥Í¥Ã¥È¤À¤±¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¤¿¤·¤«¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ö¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Û¤É¶âÁ¬¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÅÔ¹ç¤Î°¤¤¤³¤È¤ò¸«¤¿¤ê¸«¤é¤ì¤¿¤ê¤»¤º¤ËºÑ¤à¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥³¥¹¥Ñ¡¢¥¿¥¤¥Ñ¤Ï¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢SNS¾å¤À¤±¤Ç¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¡ÖÉÕ¤¹ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¿ÆÀ¤Âå¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö²ñ¤ï¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤Ç°é¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤ò¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÀèÀ¸Êý¤¬·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ëÊÌ¤ÎÌäÂê¤À¡£ÆÃ¤ËÀ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£
¼¡¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Î¹â¹»¤ÎÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö°¦ÃÎ¸©¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤ËÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÇÃË½÷¤Î´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¹àÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø£±¥õ·î°ÊÆâ¡Ù¤Ê¤É¤Î£´¹àÌÜ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ø²ñ¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¡Ù¤¬°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¾Ü¤·¤¤¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ë¥Ý ¥¹¥Þ¥Û°é»ù¤¬»Ò¤É¤â¤ò²õ¤¹¡Ù¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤¬¡¢¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¤ÇÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤Ï¼¡¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡Ö¹â¹»À¸¤ÎÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº2019Ç¯ÅÙ¡×¡Ë¡£
¡¦²ñ¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¡áÃËÀ14.3¡ó¡¢½÷À17.7¡ó
¡¦£±½µ´Ö°ÊÆâ¡áÃËÀ9.6¡ó¡¢½÷À4.4¡ó
¡¦£±¡Á£²½µ´Ö°ÊÆâ¡áÃËÀ8.5¡ó¡¢½÷À5.8¡ó
¡¦£±¡Á£²¥õ·î°ÊÆâ¡áÃËÀ11.2¡ó¡¢½÷À13¡ó
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¡×¤¬·²¤òÈ´¤¤¤ÆÂ¿¤¤¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥ê¥¢¥ë¤Ê´Ø·¸À¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤òÊú¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ËÜ½ñ¤Ç¼èºà¤·¤¿ÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°úÍÑ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ÇÁê¼ê¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ðÇò¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¿ô¥õ·î¤«¤±¤Æ´Ø·¸À¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ç¤â¡¢ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÇÂÐÌÌ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¼ÂºÝ¤Ë³°¤Ç²ñ¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¡Ø²ñ¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¡Ù¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Î¼çÄ¥¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤Ë´é¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇSNS¤Ç¤º¤Ã¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½Ð²ñ¤¤¡¢¹ðÇò¡¢¥Ç¡¼¥È¤Þ¤Ç¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇºÑ¤Þ¤»¡¢¤½¤ÎÀè¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ñ¤ï¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ñ¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ÎÄ´ºº¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¤³¤Î·¹¸þ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«ÌÀ¤À¡¢¤ÈÆ±ÀèÀ¸¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡×
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿Áê¼ê¤¬¡¢¿®Íê¤ËÂ¤ë¿ÍÊª¤Ê¤é²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¿Í¤ò¸«È´¤¯ÎÏ¤ÏË³¤·¤¯¡¢¤³¤³¤«¤éÀ¸¤¸¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤â¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
Ê¼¸Ë¸©¤Î¹â¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡Ø¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤íñÙ¤µ¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò¤è¤¯¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç°ÛÀ¤È¥Í¥Ã¥È¤Ç¤·¤«¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³°¤ÇËÜÅö¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ÁÛÁü¤È°ã¤¦¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¡ØÁê¼ê¤ËñÙ¤µ¤ì¤¿¡Ù¡ØÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡Ù¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏñÙ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î»Ò¤¬·ÚÎ¨¤Ê¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Áê¼ê¤Î´é¤äÀ³Ê¤¬ÁÛÁü¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤µ¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°¼Á¤Ê¥±¡¼¥¹¤À¤È¡¢¶âÁ¬¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤«¡¢Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯¾å¤Î°ÛÀ¤ËÍ¶¤¤½Ð¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¡¢Èï³²¤â¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤ÎÀèÀ¸¤Î¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¥Í¥Ã¥È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò²ð¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡Ä£¤Î¡ÖÎáÏÂ£µÇ¯¤ÎÈÈºá¾ðÀª¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢SNS¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë»öÈÈ¤ÇÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Ì¤À®Ç¯¤Ï¡¢È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç1663¿Í¤Ë¾å¤ë¡£¤à¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤¬É¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤í¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ã¼Ô¤Î¸í²ò¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÀ¸¤¸¤ë¤Î¤«¡£°ú¤Â³¤¡Ú¸åÊÔ¡§Ãæ¹âÀ¸¤ÎÎø°¦¡Ö¥½¥Õ¥ì¡×¡Ö¥Ó¥ê¥Õ¥ì¡×¡ÄºÙ¤«¤¯´Ø·¸Ê¬Îà¤ÎÇØ·Ê¡Û¤Ç¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÀÐ°æ¸÷ÂÀ
¡Ç77Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡£¹ñÆâ³°¤ÎÊ¸²½¡¢Îò»Ë¡¢°åÎÅ¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼èºà¡¢¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÀäÂÐÉÏº¤¡Ù¡Ø°äÂÎ¡Ù¡Ø¡Öµ´ÃÜ¡×¤Î²È¡Ù¡Ø43²ó¤Î»¦°Õ¡Ù¡ØËÜÅö¤ÎÉÏº¤¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡Ù¡Ø³Êº¹¤ÈÊ¬ÃÇ¤Î¼Ò²ñÃÏ¿Þ¡Ù¡Ø¥ë¥Ý Ã¯¤¬¹ñ¸ìÎÏ¤ò»¦¤¹¤Î¤«¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£