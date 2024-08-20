¡ÖÅý°ì¶µ²ñ¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¤Þ¤Þ¡×¾®ÎÓÂëÇ·µÄ°÷¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¹¤¬¤ë ¡ÈÃ×Ì¿Åª¤ÊµñÈÝ´¶¡É
8·î19Æü¡¢ÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¾®ÎÓÂëÇ·µÄ°÷¡Ê¼Ì¿¿¡¦Çß´ðÅ¸±û¡Ë
¡¡¤«¤Í¤Æ¤«¤é¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÎÓÂëÇ·µÄ°÷¤¬¡¢8·î19Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¾®ÎÓµÄ°÷¤ÏµìÆó³¬ÇÉ¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÅÍøÌÀ¡¦Á°´´»öÄ¹¤ÎÈëÂ¢¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÅÞÆâ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Àº£²ó¤ÎÎ©¸õÊä¤Ï¡¢Ê¡ÅÄÃ£É×¡¦¸µÁíÌ³²ñÄ¹¤äËÒ¸¶½¨¼ùµÄ°÷¡¢ÎëÌÚ±Ñ·ÉµÄ°÷¡¢±öºê¾´µ×µÄ°÷¤é¼ã¼ê¤¬¿ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢Ê¡ÅÄ»á¤ÏÁá¤¯¤«¤é¾®ÎÓµÄ°÷¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Îº¬²ó¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡ÅÄ»á¤Ï¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡¦¸µ´Ä¶Áê¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¾®Àô»á¤¬Áá¤¯¤«¤éËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤±¤óÀ©¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢¾®ÎÓµÄ°÷¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤ÈÈæÎã¤·¤Æ¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢µìÅý°ì¶¨²ñ¤È¤Î´Ø·¸¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢¶µÃÄ¤ÎÍ§¹¥ÃÄÂÎUPF¡ÊÅ·ÃèÊ¿ÏÂÏ¢¹ç¡Ë¤¬¼çºÅÃÄÂÎ¤ËÌ¾Á°¤òÏ¢¤Í¤ë2018Ç¯¤È2021Ç¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢°ìÉôÊóÆ»¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¤Îµ¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÆÃ¤ËÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢2021Ç¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¾®ÎÓµÄ°÷¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¶µÃÄ¤Î¶µµÁ¤Ë¶¦´¶¤ò¼¨¤¹È¯¸À¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë¤â±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤Ï¡¢È¯¸ÀÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Ï¼çºÅÃÄÂÎ¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼áÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡UPF¤Ï¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¡¦¸µ¼óÁê¤¬2021Ç¯9·î¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥ì¥¿¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¡¢2022Ç¯7·î¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î¼Í»¦»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤¬¡¢¤³¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¤µ¤ì¤ë¡£
¡Öº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð ¡È¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¡É ¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¾®ÎÓµÄ°÷¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÀ³Î¤ÊÀâÌÀ¤ò¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢¾®ÎÓµÄ°÷¤¬ÅìÂç¤òÂ´¶È¤·¤¿1999Ç¯¤Ë¤Ï¡¢µìÅý°ì¶¨²ñ¤ÎÂç³ØÁÈ¿¥¤À¤Ã¤¿¸¶Íý¸¦µæ²ñ¤Î´«Í¶Ìò¤À¤Ã¤¿½÷»Ò³ØÀ¸¤¬¡¢´«Í¶¤·¤¿ÅìÂçÀ¸¤Ë»É¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶Íý¸¦¤Ï¡¢½÷»Ò³ØÀ¸¤ò´«Í¶Ìò¤Ë¿ø¤¨¡¢1980Ç¯Âå¤«¤éÅìÂç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤ÇÌµ½þ¤ÎÎ±³Ø¤ä¸¦½¤¤òëð¤Ã¤¿´«Í¶³èÆ°¤òÇ®¿´¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç³ØÂ¦¤âºÆ»°¡¢³ØÀ¸¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®ÎÓµÄ°÷¤¬Åý°ì¶µ²ñ¤ËÌµÃÎ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢¾®ÎÓµÄ°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â
¡Ô¾®ÎÓÂëÇ·¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¥´¥ê¥´¥ê¤ÎÔä¡Õ
¡ÔÇØ¸å¤ËÅý°ì¶µ²ñ¤¬µï¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æç¥¤ËÍî¤Á¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï±Ê±ó¤ËÅý°ì¶µ²ñ¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ê¡Õ
¡Ô¤À¤á¤¸¤ã¤ó¡£Åý°ì¶µ²ñ¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤ó¡Õ
¡¡¤È¡¢¾®ÎÓµÄ°÷¤ÈÅý°ì¶µ²ñ¤Î´Ø·¸¤ò¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬ÃüÍî¤·¤¿¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈµìÅý°ì¶µ²ñ¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤¹¤®¤ë´Ø·¸¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÇÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÎ¢¶âÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤Þ¼«Ì±ÅÞ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÞ¤Îºþ¿·¤Ç¤¹¡£¤¤¤¯¤é¼ã¤¤¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤â¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤È¤Î´Ø·¸¤¬¿¼¤½¤¦¤À¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£Ã×Ì¿Åª¤ÊµñÈÝ´¶¤¬º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁíºÛÁª¤ËÌÜ¿·¤·¤¤¸õÊä¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£