¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»³ËÜÍ³¿¡Ö±þ±ç¥Ä¥¢¡¼¡×´ë²è¤Ï¡Ö¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡ª¡×ÃÏ¸µ¡¦È÷Á°»Ô½»Ì±¤¬ÅÜ¤ê¤ÎÁÊ¤¨
6·î¤Ë±¦¸ªç§ÈÄÂ»½ý¤ÇÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¡Ê¼Ì¿¿¡¦ZUMA Press/¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡²¬»³¸©È÷Á°»Ô½Ð¿È¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ±»Ô¤¬Ãæ¹âÀ¸200¿Í¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ò´ë²è¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸øÊ¿À¤Ë·ç¤±¡¢°ãË¡¤Ê¸ø¶â¤Î¼¹¹Ô¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢7·î2Æü¡¢»ÔÌ±22¿Í¤¬Ãæ»ß¤òµá¤á¤ë½»Ì±´ÆººÀÁµá¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢À¸¤Î»î¹ç¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬ÃÏ¸µ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÌ´¤Î¤¢¤ëÏÃ¤Ë»×¤¨¤ë´ë²è¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼½»Ì±¤é¤ÏÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Î¤«¡£½»Ì±ÂåÉ½¤Î¶Í»³½¡µÁ¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ç¤³¤Î´ë²è¤ò·èÄê¤·¤¿¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢µÄ»öÏ¿¤Î³«¼¨ÀÁµá¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»Ô¤«¤é¤Î²óÅú¤Ï¡Ø¤½¤ó¤ÊÊ¸½ñ¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï¡¢Ãæ¹âÀ¸200¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë1¿Í30Ëü±ß¤Î¥Ä¥¢¡¼Âå¤ò¡¢»Ô¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÈñÍÑ¤ò³Æ¼«¤¬ÉéÃ´¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤·¤«¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È»Ô¤Ï¡¢1¿Í60Ëü±ß¤ËÉéÃ´³Û¤ò°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÂç¿Í¤¬16¿Í¡¢Æ±¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ÇÁíÈñÍÑ¤¬1²¯2960Ëü±ß¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ô¤Ë¤ÏÃæ¹âÀ¸¤¬Ìó1200¿Í¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿200¿Í¡£¤½¤ì¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¿Åù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¶µ°é¤Îµ¡²ñ¶ÑÅù¡Ù¤ò¤¦¤¿¤¦¶µ°é´ðËÜË¡¤Ë¤âÄñ¿¨¤·¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡È÷Á°»Ô¤Ë¡¢Æ±´ë²è¤Îº¹¤·»ß¤á¤òµá¤á¤ÆÄó½Ð¤·¤¿¡ÖÈ÷Á°»Ô¿¦°÷Á¼ÃÖÀÁµá½ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈ÷Á°»Ô¤ÎÀ¯ºö·èÄê¤¬²¿»þ¡¢¤É¤³¤Ç·èÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Á´¤¯¤â¤Ã¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¡×¡ÖÈóÌ±¼çÅª¤Ç¤¢¤ê»ÔÌ±¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¿¤ËÉÔÀ¿¼Â¤È¤¤¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÄËÎõ¤Ê¸ýÄ´¤Ç¤Î¹³µÄ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶Í»³»á¤Ï¡Ö¤Û¤«¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢È÷Á°»Ô¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ä¤Î²È¤Î¶á½ê¤ÎÆ»Ï©¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤«¤é´ÙË×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Êä½¤¤·¤Ê¤¤¤Ç¾å¤«¤éÅ´ÈÄ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£È÷Á°»Ô¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÍµÊ¡¤Ê»Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤ÇÌÜÎ©¤Ä»ö¶È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢À¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÃÏÌ£¤ÊÀ¯ºö¤Ï¡¢¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Ë¡Ø»³ËÜÁª¼ê¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¤½¤ÎÁ°¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¸¤Ä¤Ï2023Ç¯¡¢»³ËÜ¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢»Ô¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»î¹ç¤Î´ÑÀï¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´ÑÀï¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢2024Ç¯¤â¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸È÷Á°»Ô½Ð¿È¤ÎÆÜµÜ¡Ê¤È¤ó¤°¤¦¡ËÍµ¿¿Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÆ±¤¸ÍýÍ³¤Ç¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î´ÑÀï¥Ä¥¢¡¼¤â¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï»ÔÌ±¤ÎÀ¸³è¤Î°ÂÄê¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¶Í»³»á¡Ë
¡¡¤â¤È¤â¤È¶Í»³»á¤Ï¡¢²¬»³¸©Æâ¤ÎÊÌ¤Î»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÈ÷Á°»Ô¤Ë°Ü½»¤·¡¢¸½ºß¤ÏÇÀ¶È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¿½¤·½Ð¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ç¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÁíÀª22¿Í¤Ç´ÆººÀÁµá¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÊý¤â3¿Í´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÁµá¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢½»Ì±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦Îå¤Þ¤·¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¼ÂºÝ¤ËÃêÁª¤Ë»²²Ã¤·¤¿È÷Á°»ÔÌ±¤Ï¡¢¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÍ§¿Í¤È3¿Í¤Ç±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1¿Í¤·¤«ÅöÁª¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ë¶É¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç±þÊç¤·¤¿¿Í¤â1¿Í¤À¤±ÅöÁª¤·¤Æ¡¢¼Âà¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÃêÁª¤ÏÈó¸ø³«¤À¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»ÔÄ¹¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤¿¤«¤â¡¢¤È¤¤¤¦±½¤¬Î®¤ì¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡È÷Á°»ÔÆâ¤Ë¤Ï¡¢»³ËÜ¤Î½Ð¿È¾®³Ø¹»¤ä±ØÁ°¡¢»ÔÌò½ê¤Ê¤É¤Ë¿â¤ìËë¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢»Ô¤ò¤¢¤²¤Æ±þ±ç¤¹¤ëµ¡±¿¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£»³ËÜËÜ¿Í¤Ï¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡½¡½¡£