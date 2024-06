先月30日、米 アリゾナ州 在住のある男性の家に3人の 警察 官が訪れた。心当たりのなかった男性は、いったい何があったのかと不安に思いながらドアを開けると、注文していた商品を持った 警察 官と対面することになった。担当の配達員がデリバリーの途中で逮捕されてしまったため、 警察 官らが代わりに届けることになったという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。 アリゾナ州 フェニックスに住むワデン・カンさん(Waden Khan)とルームメイトは先月30日、デリバリーサービス「DoorDash」で食料品を注文した。“配達員が注文をピックアップしました”という通知を受け取ったワデンさんはその後、配達の状況をスマホで確認しながら到着を待っていた。

しかし、配達員の居場所が1時間以上同じ場所に止まっていることに気づき、「商品が届かないかもしれない」と不安に思っていると、玄関ドアをノックする音が聞こえた。「窓の外を見るとパトカーが2台停まっていて、3人の 警察 官がやってきたんです。『嘘だろ…いったい何が起こっているんだ?』と思いましたよ」と、ワデンさんは突然の出来事に驚いたという。実は、ワデンさんの注文をデリバリーしていた配達員には逮捕状が出されており、デリバリーの途中に逮捕されてしまった。配達途中であったことを知った 警察 官らが、代わりに商品を届けることにしたという。配達員を逮捕したフェニックス 警察 署のエリック・ディラードさん(Eric Dillard)は、配達員から「商品を店に戻せば、別の配達員が配達してくれる」と説明された。しかしエリックさんは、「みんながハッピーになるようにすればいいじゃないか。私が届ければ、市民もハッピーだし、配達員もハッピーだ」と配達を代わりに続行することに決めた。エリックさんたちがワデンさんの自宅に配達した様子はカメラに収められており、玄関先で 警察 官たちが段ボールに入った食品やポテトチップスなどが入った複数の袋を手渡す様子が映っている。ワデンさんとルームメイトは「オーマイゴッド!」と驚きながらも、予想外の事態に笑う声が聞こえる。 警察 官の良い面が見られて、とても嬉しかったですね。正直、ハグをしたいくらいの気持ちでした」と、ワデンさんは当時を振り返った。エリックさんは、地域社会の安全と幸福を守るのが自分の仕事だと考えていると言い、「 警察 官が食料品を届けるなんて誰も期待していないと思いますが、人々をハッピーにするために必要なことは何でもするつもりです」と語った。ワデンさんがこの動画を TikTok に投稿すると、コメント欄には「これはびっくりしちゃうね」「 警察 官にチップは渡した?」「 警察 官が親切なことをしているのって素敵」といった声が寄せられた。ちなみに2021年10月にはニュージーランドで、4歳男児が「僕のおもちゃを見て」と 警察 に通報してしまったが、 警察 官の愛に溢れる対応が話題を呼んでいた。画像は『Wadan Khan TikTok 「Thank you for your service」』より(TechinsightJapan編集部 iruy)