Ä¶¹âÁØ¥¿¥ï¥Þ¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤é¡ÖÂ¿³ÛºÄÌ³¼Ô¡×¤Ë¡ÄÊø²õ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¶·¤Î¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¸½¼Â¡×
Ä¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï»ñ»º²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤Î¤ÇÂ¿¾¯ÌµÍý¤·¤Æ¤Ç¤âÇã¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÆÀºö¡½¡½¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ÀÄ¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´õ¾¯À¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡¢°ìÀÎ¡¢ÆóÀÎÁ°¤ÎÏÃ¡£º£¤äÂçÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ä¶¹âÁØ¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç»ñ»º²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁªÂò¤ò¼ºÇÔ¤¹¤ë¤ÈÄ¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¨¤É¤â²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢Çä¤ë¤ËÇä¤ì¤º¤Ë¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
½é·î·ÀÌóÎ¨¤¬3³ä¤òÀÚ¤ë·î¤â¤¢¤ë
ÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ±´ÖÄ´ººµ¡´Ø¤ÎÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î¼óÅÔ·÷¡¢¶áµ¦·÷¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯Çä¸Í¿ô¤ä·ÀÌóÎ¨¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤Æ¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢·ÀÌóÎ¨¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½é·î·ÀÌóÎ¨¤Î¤³¤È¤Ç¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤¿·î¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢È¯Çä¸Í¿ô¤Î²¿¡ó¤¬Çä¤ì¤¿¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ãå¹©¸å¤ËÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢½é·î¤Ë70¡ó°Ê¾å¤Î·ÀÌó¤¬À®Î©¤¹¤ì¤Ð¡¢½×¹©¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë´°Çä¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢70¡ó¤¬ºÎ»»¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤È¤³¤í¤Ï¼óÅÔ·÷¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢²Á³Ê¤â¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ÀÌóÎ¨¤ÏºÎ»»¥é¥¤¥ó¤Î70¡óÁ°¸å¤«¤é¤½¤ì°Ê¾å¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¿ÞÉ½1¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¼óÅÔ·÷Á´ÂÎ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¤ÎÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤Í70¡óÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï80¡ó¶á¤¤·ÀÌóÎ¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÙ¤«¤¯¸«¤ë¤È°ã¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ä¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼¨¤¹¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¤Ï¾å²¼Æ°¤¬·ã¤·¤¯¡¢·î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢30¡ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¿ÞÉ½1¡¡¼óÅÔ·÷¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÄ¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·ÀÌóÎ¨¡Ê2022Ç¯4·î¡Á2024Ç¯4·î¡Ë
¡Ê»ñÎÁ¡§ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡Ë
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦·úÇä»Ô¾ìÆ°¸þ(²áµî¾ðÊó°ìÍ÷) (fudousankeizai.co.jp)
Ä¶¹âÁØ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤
¤³¤ì¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¡£Ä¶¹âÁØ¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤ÇÇä¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÄÌ¤ÎÃæ¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤è¤êÇä¤ì¤Ê¤¤Êª·ï¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÄÁ¤·¤¤»þÂå¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë2012Ç¯4·î¤«¤é2014Ç¯4·î¤Þ¤Ç¤Î£²Ç¯´Ö¤Î¼óÅÔ·÷¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤Î·ÀÌóÎ¨¤È¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·ÀÌóÎ¨¤ò¿ÞÉ½2¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡£
°ì¸«¤·¤ÆÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢2022Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î£²Ç¯´Ö¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÄ¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·ÀÌóÎ¨¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·ÀÌóÎ¨¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤Î·ÀÌóÎ¨¤ò¾å²ó¤ë·î¤¬Â¿¤¤¡£·î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄ¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·ÀÌóÎ¨¤¬90¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡¢Çä¤ê½Ð¤»¤Ð¤¹¤°¤ËÇä¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¿Íµ¤Êª·ï¤ÏÂ¨Æü´°Çä¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È2022Ç¯4·î¤«¤é¤Î2Ç¯´Ö¤Ï¡¢¥Ð¥é¥Ä¥¤¬Âç¤¤¯¡¢Ä¶¹âÁØ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÇä¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¿ÞÉ½2¡¡¼óÅÔ·÷¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÄ¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·ÀÌóÎ¨¡Ê2012Ç¯4·î¡Á2014Ç¯4·î¡Ë
¡Ê»ñÎÁ¡§ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡Ë
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦·úÇä»Ô¾ìÆ°¸þ(²áµî¾ðÊó°ìÍ÷) (fudousankeizai.co.jp)
½Å¤¹¤®¤ë¥í¡¼¥ó
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¡ÖÄ¶¹âÁØ¤À¤«¤é°Â¿´¡×¤È½½Ê¬¤ËÆâÍÆ¤ò¸¡Æ¤¤»¤º¤ËÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÂçÊÑ¤Ê¸å²ù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¾ì½ê¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢Ä¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¼þÊÕ¤ÎÁê¾ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È2³ä¤«¤é3³ä³ä¹â¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±¹âÁØ³¬¤Ë¤Ê¤ë¤È5³ä°Ê¾å¹â¤¤¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇä¤ì¤ë¤Î¤ÏÂ¿¾¯¹â¤¯¤Æ¤â¡¢Çã¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤º¤ì¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½½Ê¬¤Ë¸µ¤¬¤È¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿ÞÉ½3¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÃæ¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤È5000Ëü±ß¤Î¼ÚÆþ³Û¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¶âÍø1.0¡ó¡¢35Ç¯¸µÍø¶ÑÅù¡¦¥Ü¡¼¥Ê¥¹ÊÖºÑ¤Ê¤·¤ÎËè·îÊÖºÑ³Û¤ÏÌó14Ëü±ß¤ÇºÑ¤à¡£¤È¤³¤í¤¬Ä¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹âÁØ³¬¤òÇÜ³Û¤Î1²¯±ß¤Î¼ÚÆþ³Û¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÊÖºÑ³Û¤Ï28Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î°ÂÁ´À¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢»ÔÃæ¤Î¶âÍø¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤âÅ¬ÍÑ¶âÍø¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÊÖºÑ³Û¤âÁý¤¨¤Ê¤¤¸ÇÄê¶âÍø·¿¤À¤È¶âÍø¿å½à¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¿ÞÉ½3¡¡¼ÚÆþ³ÛÊÌ¤Î½»Âð¥í¡¼¥óÊÖºÑ³Û
ÀßÄê¾ò·ï¡§35Ç¯¸µÍø¶ÑÅù¡¦¥Ü¡¼¥Ê¥¹ÊÖºÑ¤Ê¤·
¼óÅÔ·÷¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ä¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¡¢5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤Ï²Á³Ê¤¬¿·ÃÛ»þ¤è¤ê2³ä¡¢3³ä¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Ëü¤¬°ìÊÖºÑ¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÇäµÑ¤¹¤ì¤Ð¤ªÄà¤ê¤¬¤¯¤ë¤Î¤ÇÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢º£¤Ï¤â¤¦¤½¤ì¤Ï²áµî¤ÎÏÃ¤À¡£Ä¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢ÁªÂò¤ò¸í¤ë¤È¡¢²Á³Ê¤¬²¼Íî¤·¤Æ¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤ÏÅìµþ23¶è¤ò½ü¤¤¤ÆÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢³ä¹â¤ÇÄÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤Ä¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â·è¤·¤ÆÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
Åìµþ¥«¥ó¥Æ¥¤¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯4·î¤Î¼óÅÔ·÷Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤ÏÅìµþÅÔ¤È¿ÀÆàÀî¸©¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ1.6¡ó¤Î²¼Íî¤Ç¡¢ºë¶Ì¸©¤Ï4.5¡ó¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ï3.0¡ó²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Ä¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬Æ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ä¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê²¼Íî¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°Ãû¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
²¾¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸µ¤Î²Á³Ê¤¬¹â¤¤Ê¬¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ë¤è¤ëÂ»³²¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿ÞÉ½4¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯Î¨1¡ó¤Î²¼Íî¤À¤È¡¢¿·ÃÛ»þ¤Ë1²¯±ß¤À¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢5Ç¯¸å¤Ë¤Ï9510Ëü±ß¤Ë¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤Ï9044Ëü±ß¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¿ÞÉ½4¡¡²¼ÍîÎ¨ÊÌ¤ÎÇäµÑ²ÄÇ½³Û¤Î¿ä°Ü
ÀßÄê¾ò·ï¡§¹ØÆþ²Á³Ê1²¯±ß
¶²¤í¤·¤¹¤®¤ë¡ÖÃ´ÊÝ³ä¤ì¡×
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¿ÞÉ½£µ¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¤À¡£
¿ÞÉ½5¡¡¶âÍøÊÌ¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤Î¿ä°Ü
ÀßÄê¾ò·ï¡§¼ÚÆþ³Û1²¯±ß¡¢¶âÍø1¡ó¡¢35Ç¯¸µÍø¶ÑÅù¡¦¥Ü¡¼¥Ê¥¹ÊÖºÑ¤Ê¤·
ÊÑÆ°¶âÍø·¿¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò¶âÍø0.5¡ó¤ÎÀßÄê¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢1²¯±ß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁ´³Û¤Î¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢5Ç¯¸å¤Ë¤Ï8676Ëü±ß¤Ë¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤Ï7319Ëü±ß¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¡£
°ìÊý¤Ç²Á³Ê¤Î²¼ÍîÎ¨¤¬Ç¯Î¨1.0¡ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢£µÇ¯¸å¤ÎÇäµÑ²ÄÇ½³Û¤Ï9510Ëü±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥í¡¼¥ó»Ä¹â8676Ëü±ß¤ò°ì³çÊÖºÑ¤·¤Æ¤â¼ê¸µ¤Ë800Ëü±ß°Ê¾å»Ä¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¯Î¨2.0¡ó¤Î²¼Íî¤À¤È¡¢5Ç¯¸å¤ÎÇäµÑ²ÄÇ½³Û¤Ï9039Ëü±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¶â³Û¤Ï400Ëü±ß°Ê²¼¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÇ¯Î¨3.0¡ó²¼¤¬¤ì¤Ð¡¢5Ç¯¸å¤Ë¤Ï8587Ëü±ß¤Ç¤·¤«Çä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥í¡¼¥ó»Ä¹â8676Ëü±ß¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤¬ÇäµÑ²ÄÇ½²Á³Ê¤ò¾å²ó¤ë¡ÖÃ´ÊÝ³ä¤ì¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤ÈÄñÅö¸¢¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Îº¹³ÛÊ¬¤ò¼«¸Ê»ñ¶â¤Ê¤É¤Ç·êËä¤á¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÇäµÑ¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÄøÅÙ¤Îº¹³Û¤Ê¤é²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢²¼ÍîÎ¨¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ìÊý¤Ç¶âÍø¤¬Àè¤ÎÁÛÄê¤è¤ê¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Ã´ÊÝ³ä¤ìÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ã´ÊÝ³ä¤ìÊ¬¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³ÇäµÑ¤â½ÐÍè¤Ê¤¤¡£¿ÈÆ°¤¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡£
»ñ¶â·×²è¤Ï¿µ½Å¤Ë
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤¬¤Ä¤Ä¤¬¤Ê¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤Êý¤À¡£ÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¡¢²ñ¼Ò¤Î¥ê¥¹¥È¥é¡¢ÅÝ»º¤Ê¤É¤Ë¶ø¤¦¤È¡¢¹â³ÛÊª·ï¤ÇËè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤â¹â³Û¤À¤±¤Ë¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
ÆÃ¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤À¡£ÊÒÆ¯¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶¦Æ¯¤¤·¤Æ²¿¤È¤«¤ä¤ê·«¤ê¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¿ÞÉ½3¤Ç¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¹â³Û¤Î¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¥í¡¼¥ó¤Î±äÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÆó¿Ê¤â»°¿Ê¤â¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£±äÂÚ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢Í¥¶ø¶âÍø¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊÖºÑÉéÃ´¤¬°ìÃÊ¤È½Å¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤èÊÖºÑ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£±äÂÚ¤¬¿ô¥õ·îÂ³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¶¥Çä¤ËÉÕ¤µ¤ì¤ë´í¸±À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÁê¾ì¤è¤ê³ÊÃÊ¤Ë°Â¤¯Íî»¥¤µ¤ì¤Æ¡¢Â¿³Û¤Î¥í¡¼¥óºÄÌ³¤¬»Ä¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¼º¤Ã¤¿¾å¤Ç¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤À¤±¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦Èá»´¤Ê¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÄ¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤«¤éOK¤È¤¤¤¦°Â°×¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½½Ê¬¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÊª·ï¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»ñ¶â·×²è¤â·è¤·¤ÆÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¡£Ëü°ì¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢È¾Ç¯¤ä1Ç¯ÄøÅÙ¤ÏÀ¸³è¤Ç¤¤ë»ñ¶â¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤ÏÁ´³Û¼Ú¤êÆþ¤ì¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢2³äÄøÅÙ¤Î¼«¸Ê»ñ¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Â¿¾¯²Á³Ê¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏÃ´ÊÝ³ä¤ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¡£¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¹ØÆþ¤Ï¿ÍÀ¸¤Î°ìÂç»ö¡£¤³¤³¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¡¢¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿µ½Å¤Ê·×²è¤Å¤¯¤ê¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤â¡ÖÄ¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼
É®¼ÔÏ¢ºÜ¡Ò¹â³Û¥í¡¼¥ó¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¡ÖDINKS¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤ËÇ÷¤ë¡ÖÀäË¾¤ÎÀÖ»úÀ¸³è¡×¡Ó¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â³Û¥í¡¼¥ó¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¡ÖDINKS¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤ËÇ÷¤ë¡ÖÀäË¾¤ÎÀÖ»úÀ¸³è¡×