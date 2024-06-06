ワークスペースを快適に！ドリンクホルダー付きヘッドホンフック
サンワサプライ株式会社は、デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフック「PDA-STN71BK」を発売した。ペットボトルが置けるドリンクホルダー付きで、ヘッドホンの収納スペースを有効活用できる。
■ワンタッチで取り付けできる360°回転式フック
最大38mmまでの天板にしっかり固定できる、バネ式構造を採用したヘッドホンフック。
360°回転式で机の外向きでも内向きでも使用できる。
■ドリンクホルダー付き
ペットボトルなどが置けるドリンクホルダー付きです。直径7cmまで対応する。
使わないときはコンパクトに折りたためる。
■デスクや棚など様々な場所で使える
デスクや棚など様々な場所に挟んで取り付け、便利に使える。
■ケーブルフック付き
ケーブルのコネクタを引っ掛けておくことができる、ケーブルフックが付いている。
■ドリンクホルダー付ヘッドホンフック「PDA-STN71BK」
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最大38mmまでの天板にしっかり固定できる、バネ式構造を採用したヘッドホンフック。
360°回転式で机の外向きでも内向きでも使用できる。
■ドリンクホルダー付き
ペットボトルなどが置けるドリンクホルダー付きです。直径7cmまで対応する。
使わないときはコンパクトに折りたためる。
■デスクや棚など様々な場所で使える
デスクや棚など様々な場所に挟んで取り付け、便利に使える。
■ケーブルフック付き
ケーブルのコネクタを引っ掛けておくことができる、ケーブルフックが付いている。
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