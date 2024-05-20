£ÃÂçºå¡¦Ëè·§ÚðÌð¤Ï¥¥ã¥ê¥¢£´Ç¯ÌÜ¤ÇÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¡¡¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤Ã¤¿ÃË¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤«¡©
¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óÃíÌÜ¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯
Ëè·§ÚðÌð¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåDF¡Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¦Á°ÊÔ
¡¡Âç³Ø¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥ê¥¢4Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤ë¨¡¨¡¡£
¤½¤ó¤Ê¿ô´ñ¤Ê¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤¬¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÎËè·§ÚðÌð¤À¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆËè·§¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÀ×¤òÃ©¤ê¡¢¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨
ÆüËÜÂåÉ½¤ÎSBÁè¤¤¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤ÀËè·§ÚðÌð¡¡photo by AFLO
¡¡ÂçÊ¬¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ëè·§¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Æ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢²¿¤«¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤é¤»¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¶á¤¯¤ËÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ß¤Î»Ò¤È°ì½ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤¤¤ï¤Ð¡¢¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ»Ï¤á¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ëè·§¤Ï¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤¹¤°¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÄ¹ºê¸©¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤Ç¤âÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¡¢Ä¹ºê¸©¤Î¥È¥ì¥»¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÊ¬»þÂå¤Ë¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤ÎÁª¼ê¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÁá¤¯¤«¤é¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾®³ØÀ¸¤äÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡¢¡Ø¼«Ê¬¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ù¤È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°æ¤ÎÃæ¤Î³¿¡Ê¤«¤ï¤º¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ë¤â¤ó¤À¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¹â¹»¤ËÆþ¤ë¤ÈÉ¡¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£Ì¾Ìç¤ÎÅìÊ¡²¬¹â¹»¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡Ö1¡¢2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£A¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥í¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Î2Ç¯´Ö¤¬°ìÈÖ¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÚÂç³Ø»þÂå¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Û
¡¡Åö»þ¤ÎÅìÊ¡²¬¹â¹»¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤Ä¾å¤Ë¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¡ÊµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¾å¤Ë¤ÏÁý»³Ä«ÍÛ¡Ê£Ö¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡Ë¤é¤È¡¢¤Î¤Á¤Ë¥×¥í¤Ë¿Ê¤àÁª¼ê¤¬Ê£¿ôºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¼«¿È¤ÎÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ëÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄÏ¤ß¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ÈÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Î2´§¤òÃ£À®¤¹¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤âÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í¤Ç¤ä¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤»¤¿Ëè·§¤Ï¡¢Åí»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î4Ç¯´Ö¤Ç¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÂç³Ø¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â¹»¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿ºÃÀÞ¤òÎÈ¡Ê¤«¤Æ¡Ë¤Ë¡¢Ëè·§¤ÏÂç³Ø¤ÇºÆ¤Ó¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÂç³Ø¤âÁ´¹ñ¤«¤é¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢2Ç¯À¸¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢3Ç¯¤Î»þ¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¥×¥í¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´õË¾¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎËè·§¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØÀ¤Âå¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£Æ±µéÀ¸¤Ë¤Ï»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤ä´ú¼êÎç±û¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤Ê¤É¡¢Âç³ØÀ¸¤Ê¤¬¤é¤¹¤Ç¤ËÇ¯ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÈà¤é¤ÏÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï´ØÀ¾¤ÎÂç³Ø¤Ê¤Î¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢´ØÀ¾¤Ë¤âÅÄÃæ½ÙÂÁ¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë¤È¤«»³ËÜÍª¼ù¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÏÅö»þ¤«¤éËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤é¤Î¤³¤È¤Ï¡ØÅ·ºÍ¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âç³Ø¤Ç¤Ï¼ç¼´¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÐ³°Åª¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡£ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î£Ê¥¯¥é¥Ö¤«¤éÎý½¬»²²Ã¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆâÄê¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú¥¥ã¥ê¥¢¤òº¸±¦¤¹¤ë±¿Ì¿Åª¤Ê½ÐÍè»ö¡Û
¡Ö½é¤á¤ÆÁ´ÆüËÜ¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤¬Íè¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤Ê¤¯¤Æ......¡£Æ±µéÀ¸¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆâÄê¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ç¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ºê¤¬ºÇ½é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¤â¤¦4Ç¯À¸¤Î²Æ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡Áá¤±¤ì¤Ð3Ç¯À¸¤Î»þÅÀ¤ÇÆâÄê¤ò¤â¤é¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Ëè·§¤Ï¤ä¤äÃÙ¤ì¤ò¤È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»×ÏÇ¤É¤ª¤ê¤ËÂç³Ø¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¸«»ö¤ËÃ£À®¤·¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢Åí»³³Ø±¡Âç¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤³¤½¤¬¡¢º£¤ÎËè·§¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¥Õ¥©¥¢¡¦¥¶¡¦¥Á¡¼¥à¤Î°Õ¼±¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î°Õ¼±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Åú¤¨¤¬¡¢¼«¸Ê¼çÄ¥¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«¸Êµ¾À·¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¬ÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Â¿¾¯¶¯°ú¤Ë¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤¤ë¥×¥ì¡¼¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ç°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤¿Ëè·§¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ç¥×¥í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£ÆÀÅÀ¤â¥¢¥·¥¹¥È¤â¤Ç¤¤ë¡ÖËüÇ½·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤Î²ÃÆþ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥×¥íÆþ¤êÄ¾¸å¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òº¸±¦¤¹¤ë±¿Ì¿Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ËÍ¤Î°ìÈÖ¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎÄ¹ºê¤Ë¤ÏFW¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤Ò¤È¤ê¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇËè·§¤Ï¡¢Åö»þ¡¢Ä¹ºê¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¼êÁÒ¿¹À¿´ÆÆÄ¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÏFW¤ÎÁª¼ê¤ò½çÈÖ¤Ë¤ä¤é¤»¤ë¤«¤é¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÌÀÆü¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤ªÁ°¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ú¡Ö¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î»Õ¾¢¡×¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¡Û
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢Ëè·§¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ìÅÙ¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£FW¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Î2»î¹çÌÜ¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°¤¯¤È¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦ÀïÎÏ¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âËè·§¤Ï´¶¾ð¤ò²¡¤·»¦¤·¡¢¥×¥í¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢»î¹ç¸å¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿Ëè·§¤Ï¡¢¡ÖÁ´Á³¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È»×¤ï¤Ì¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏËÜÅö¤ËÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ ¤É¤³¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼ê±þ¤¨¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤Î»þ¤Ï°Ö¤á¤Î¸ÀÍÕ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤ÏÌµÍý¤À¤È»¡¤·¤¿Ëè·§¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¤Î²¼¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¥³¡¼¥Á¤Ï¸½ºß¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëµÈÅÄ¹§¹Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤â¤¦FW¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ªÁ°¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤éÂåÉ½¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡È¾¿®È¾µ¿¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¿á¤Ã¤¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤âÌ¤·Ð¸³¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¼éÈ÷»þ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤¬ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¤É¤³¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤µ¤¨¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊËè·§¤¬Íê¤ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿µµÀîÎÊ»Ë¡Ê¸½¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥«¥á¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡Ø¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î»Õ¾¢¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ëè²ó¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤¿¤Ó¤ËÊ¹¤¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼éÈ÷¤Î»ÅÊý¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ú¤¹¤Ã¤«¤ê¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÎº¡Û
¡¡¼éÈ÷¤ËÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë°ìÊý¤Ç¡¢FW¤Î·Ð¸³¤¬¡Ö¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯Ëè·§¡×¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤òÆ³¤½Ð¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡FW»þÂå¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡¢¼«¿È¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÀ¸¿è¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ãæ´Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼þ°Ï¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÀ¤â¼è¤ë¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤â¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¹¶·â¥»¥ó¥¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤âÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖÁê¼ê¤Î¿ØÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Î¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤È¤ÎÏ¢·¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´¶³Ð¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢FW¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶áÇ¯¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÌò³ä¤¬Â¿´ô¤ËÅÏ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¡¢Ëè·§¤Î²ÁÃÍ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¹¶·â¥»¥ó¥¹¤òÇã¤ï¤ì¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¤ä¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ëè·§¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÎº¡Ê¤È¤ê¤³¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¹Ô¤Ã¤¿¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¦¤·¤í¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Á°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¹¶·â¤â¤Ç¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¦¤·¤í¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¤Ï¼éÈ÷¤â¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¢¡Ëè·§ÚðÌð¡¦¸åÊÔ¡Ê5/21ÇÛ¿®¡Ë¡ä¡ä¡Ö¹áÀî¿¿»Ê¤µ¤ó¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÂåÉ½¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Úprofile¡Û
Ëè·§ÚðÌð¡Ê¤Þ¤¤¤¯¤Þ¡¦¤»¤¤¤ä¡Ë
1997Ç¯10·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹ºê¸©½Ð¿È¡£ÂçÊ¬¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¾®³Ø¹»¤«¤éÄ¹ºê¤Ç°é¤Ä¡£ÅìÊ¡²¬¹â¹»»þÂå¤ÏFW¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤È¹â¹»Áª¼ê¸¢¤ÇÆó´§¤òÃ£À®¤·¡¢Â´¶È¸å¤ÏÅí»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£2020Ç¯¤ËV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ë²ÃÆþ¸å¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¹¤ë¡£2022Ç¯¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢2023Ç¯9·î¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼Àï¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡áDF¡£¿ÈÄ¹179cm¡¢ÂÎ½Å69kg¡£