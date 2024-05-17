¾¾²¼Þ«Ê¿¤Î¡ÖÈë¤á»ö¥Ü¥¤¥¹¡×¥¯¥»¶¯±éµ»¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈáÌÄ¾å¤¬¤ë¸¶°ø¤Ï¡È¶¦´¶Àæ·ÃÑ¡É¤À¤Ã¤¿
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø9¥Ü¡¼¥À¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Àî¸ý½ÕÆà¤ÎÁê¼êÌò¤òÌ³¤á¤ë¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ê37¡Ë¤Î±éµ»¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ»£±ÆÃæ¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¤òÌÜ·â¡ªÁ´¿È¥°¥ì¡¼¤ÎÃÏÌ£Éþ¤Ç¤â¹¥ÀÄÇ¯¤À¤Ã¤¿
¡Ö¥¶¥ï¥¶¥ï¤¹¤ë¡×¡Ö¤¯¤É¤¤¡×¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×
¡Ô¾¾²¼¤¬ÏÃ¤¹¤È¥¶¥ï¥¶¥ï¤¹¤ë¡Õ¡ÔÅÇÂ©É¡Â©¸ò¤¸¤ê¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤¬¤¯¤É¤¤¡Õ¡Ô²ÎÀ¼¤â¤Ê¤ó¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Õ¤Ê¤ÉSNS¤Ç¤Ï»¶¡¹¤Ê¸À¤ï¤ì¤è¤¦¡£Ä«¥É¥é¡Ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¡Ê'19Ç¯¡Ë½Ð±é¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¾¾²¼¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¯¥»¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤¤Ä¤«¤é¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡¡¥É¥é¥Þ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¿ÀÌµ·î¤é¤é¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Ö»ä¤¬ºÇ½é¤Ë¾¾²¼¤µ¤ó¤òÇ§¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤µ¤ó±é¤¸¤ë´îÈþ»Ò¤ÎÁê¼êÌò¡¢È¬Ïº¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤½¤Î¤È¤¤â¡ÈÅÇÂ©¤Ã¤Ý¤¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÈ¯À¼¤ò¤¹¤ë¿Í¤À¤Ê¡É¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÌÌÇò¤µ¤ÈÈ¬Ïº¤ÎËÑëÄ¤È¤·¤¿¿ÍÊÁ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤ÈÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ö°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¾¾²¼¤Î²÷¿Ê·â¤ÏÂ³¤¡¢¡ØMIU404¡Ù¡Ê'20Ç¯¡¦TBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï2ÏÃ¤ÎÈÈ¿ÍÌò¤ò¹¥±é¤·¡¢¡Ø¡ô¥ê¥â¥é¥Ö¡ÁÉáÄÌ¤ÎÎø¤Ï¼ÙÆ»¡Á¡Ù¡Ê'20Ç¯¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÇÈÎÜ¤ÎÁê¼êÌò¤òÌ³¤á¡¢¡ØºÇ°¦¡Ù¡Ê'21Ç¯¡¦TBS·Ï¡Ë¤Ç¤âµÈ¹âÍ³Î¤»Ò±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÁê¼êÌò¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿¡£¿ÀÌµ·î¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Ö¡Ø¥ê¥â¥é¥Ö¡Ù¤ÏÍ¥½¨¤À¤±¤ÉÊÑ¤ï¤ê¼Ô¡¢¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢ÅÇÂ©À¼¤¬Ìò¤Î¾ð¤±¤Ê¤µ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØºÇ°¦¡Ù¤Ç¤ÏÂç³ØÀ¸»þÂå¤Ï´ôÉìÊÛ¡¢¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï·º»ö¤È¤¤¤¦¿¦¶ÈÊÁ¡¢¸ìÈø¤â¿¤Ð¤µ¤Ê¤¤¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤·Êý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤«¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤È¡¢Åö»þ¤ÏÈà¤Î¥¯¥»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
ÅÇÂ©¸ò¤¸¤ê¤Î¡ÖÈë¤á»ö¥Ü¥¤¥¹¡×
¡Ö¡Ø¤ä¤ó¤´¤È¤Ê¤°ìÂ²¡Ù¡Ê'22Ç¯¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤È2¿Í¤¤ê¤Î¤¤¤Á¤ã¤Ä¤¥·¡¼¥ó¤Ë¡È¤¢¡¢¥¶¥ï¥¶¥ï¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡É¤È¤Ï¤Ã¤¤ê´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢SNS¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¿ÀÌµ·î¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤Ê¤¼¾¾²¼¤Î¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã±éµ»¤Ï¥¶¥ï¤Ä¤¯¤Î¤«¡£
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÃË½÷¤ÎÈë¤á»ö¥Ü¥¤¥¹¤ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½Ð¤¹¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾¾²¼¤µ¤ó¤¬Îø°¦¥·¡¼¥ó¤ÇÈ¯À¼¤¹¤ëÉ¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÅÇÂ©¸ò¤¸¤ê¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢°ì½Ö¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò¡ÈÃ¯¤Ë¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¢¤ÎÀ¼¤¸¤ã¤ó!¡É¥ï¡¼¥ë¥É¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¥¶¥ï¥¶¥ï¤Î¸¶°ø¤Ï¡È¶¦´¶Àæ·ÃÑ¡É¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÅö»³¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤â¡¢
¡Ö¾¾²¼¤µ¤ó¤Î±éµ»¼«ÂÎ¤Ï¤µ¤Û¤ÉÀÎ¤«¤éÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÓËÜ¤¬ÃÕÀÛ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¦±é¼Ô¤Î±éµ»¤¬ÈùÌ¯¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¾¾²¼¤µ¤ó¤Î¥¯¥»¤¬ÈóÆñ¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤È¡£ºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¹¤¤Ê²Ö¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼êµÓËÜ²È¤ÎÀ¸ÊýÈþµ×¤µ¤óÆÈÆÃ¤Î¥»¥ê¥Õ¤È¾¾²¼¤µ¤ó¤Î¥¯¥»¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¾¾²¼¤Î¥¯¥»¶¯±éµ»¤ÏºîÉÊ¤ÎÎÉ¤·¤¢¤·¤òÂ¬¤ë¡¢¥ê¥È¥Þ¥¹»î¸³»æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¡Ø9¥Ü¡¼¥À¡¼¡Ù¤â½é²ó6¡¦1¡ó¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬3ÏÃÌÜ¤Ë¤Ï5¡¦1¡ó¤È²¼¹ßÀþ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾²¼¤µ¤ó¤Î±éµ»°ÊÁ°¤Ëµ²±ÁÓ¼º¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ä¡¢10ºÐ¤º¤ÄÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿3»ÐËå¤Ê¤ÉÌµÍý¤¬¤¢¤ëÀßÄê¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¾¾²¼¤µ¤ó¤Î¥¯¥»¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤ÏºîÉÊ¤ËÆñ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅö»³¤µ¤ó¡Ë
¡¡ÈãÈ½¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºîÉÊÁª¤Ó¤¬½ÅÍ×!?