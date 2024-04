全国のマクドナルドに、3種のもも果汁を使用した「もものスムージー」と酸味と甘みのハーモニーが楽しめる「もものヨーグルトフラッペ」、そしてフラッペやスムージーとも相性抜群な「マカロンピーチ&ピーチ」が期間限定で登場!

ごろっとした果肉感溢れるジューシーな味わいが楽しめます。

マクドナルド「もものスムージー」「もものヨーグルトフラッペ」

販売期間:2024年5月8日(水)〜6月下旬予定

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部の店舗は除く)

提供時間:店舗の営業時間に準ずる(McCafé by Baristaは9:00~22:00まで)

全国のマクドナルド店舗に、「もものスムージー」「もものヨーグルトフラッペ」「マカロンピーチ&ピーチ」が期間限定で登場!

2015年に“McCafé by Barista(マックカフェ バイ バリスタ)”限定メニューとして初登場以来、人気商品として10周年を迎えるごろっとももシリーズが2024年も期間限定で登場します。

「もものスムージー」は黄桃と白桃とネクタリンの3種類の桃の果汁を使用したベースにごろっとした白桃の果肉入りソースをトッピングしたスムージー。

新商品の「もものヨーグルトフラッペ」は桃とヨーグルトのベースにホイップクリームとごろっとした白桃の果肉入りソース、ストロベリーソースをトッピングしたフラッペです。

そして新商品「マカロンピーチ&ピーチ」は、アーモンドが練りこまれたサクふわ生地に、黄桃と白桃の2種類の果汁を使用したフィリングをサンドしたマカロンになっています。

2024年5月7日(火)から放映予定の新TVCMでは、McCaféのアンバサダーの広瀬すずさんに加えて、山下智久さんがマクドナルドのCMに初登場!

“マックにごろっとももの季節がきました”と、今だけ期間限定で楽しめるごろっとしたももをガブっとシャリっとしながら「ももすぎる!」「しあわせすぎるっ!」と幸せな表情を見せるお二人に注目です。

もものスムージー

価格:490円〜

黄桃と白桃とネクタリンの3種類の桃の果汁を使用したベースに、ごろっとした白桃の果肉が入ったソースをトッピングしたスムージー。

口に入れた瞬間に、白桃の上品な甘さと黄桃の濃厚な甘さ、ネクタリンのとろける甘酸っぱさが合わさった奥深くジューシーな味わいが広がり、ごろっとした白桃の果肉が桃の香りを一層引き立てます。

もものヨーグルトフラッペ

価格:500円〜

桃のピューレから感じる自然な甘さとヨーグルトの爽やかさを感じられるベースに、ホイップクリームとごろっとした白桃の果肉が入ったソース、ストロベリーソースをトッピングしたフラッペ。

ジューシーな桃の味わいとヨーグルトの爽やかな酸味と甘み、なめらかな口当たりのホイップクリーム、白桃の果肉入りソースとストロベリーソースが見た目にも華やか!

一体感のあるおいしさが楽しめます。

※もも果汁3%使用

マカロンピーチ&ピーチ

価格:190円〜

アーモンドが練りこまれたサクふわ生地に、黄桃と白桃の2種類の果汁を使用したフィリングをサンドしたマカロンです。

ごろっと果肉感あふれる味わい!

マクドナルド「もものスムージー」「もものヨーグルトフラッペ」は、2024年5月8日(水)から提供スタートです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ごろっと果肉感あふれる味わい!マクドナルド「もものスムージー」「もものヨーグルトフラッペ」 appeared first on Dtimes.