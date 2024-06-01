神奈川県真鶴町の松本一彦前町長が2020年9月の町長選などで選挙人名簿を不正利用したとされる問題で、神奈川県警が松本氏ら2人を公職選挙法違反などの疑いで書類送検していたことが、捜査関係者への取材で判明した。町が22年9月に松本氏と町選挙管理委員会の元書記長を刑事告発していた。神奈川・真鶴町長が失職リコール住民投票で賛成過半数告発状によると、松本氏は町職員だった20年2月、立候補を予定していた町長選に利用