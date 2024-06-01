お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が３１日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」に出演。元「雨上がり決死隊」の宮迫博之の挑発を一蹴した。粗品はテレビで宮迫に対して「先輩じゃない。あいつ、もう辞めてるから」などと発言。粗品の発言に対して宮迫は笑いに変え、ユーチューブでの共演を呼びかけていた。しかしヒカルのバースデーイベントのステージ上でヒカルに便乗する形で「テレビに出てた時の俺