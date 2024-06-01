5月末、メッツとの3連戦に臨んだドジャース大谷翔平選手の14号ホームランを含む活躍で3連勝しました。あるメッツファンは、大谷選手が18歳のころから今日の活躍ぶりを予言していました。ニューヨークに住む熱烈なメッツファンのプリンス・ラーマンさんは12年前の2012年、SNSでメッツのゼネラルマネージャーにこんなメッセージを宛てました。当時のツイート（現X）「この選手とサインしなければならないよ！大谷翔平は日本の1