日本維新の会は1日、4月の衆院東京15区補選の際にSNS（ネット交流サービス）で不適切な投稿をしたとして、足立康史衆院議員（大阪9区）を党員資格停止6カ月とする処分を決定した。決定後、記者会見した足立氏は「処分は受け入れるが、事実認定は徹底的に争う」と述べ、3日にも不服申し立てする考えを明らかにした。維新・足立衆院議員に賠償命令国会質疑動画で中傷足立氏は補選の際、党による機関紙の配布について、SNSに「