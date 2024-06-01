盗み目的でマンションの部屋に侵入したとして、警視庁は1日、同庁公安部公安総務課に所属する巡査部長の高畑雄樹容疑者（32）=板橋区清水町=を住居侵入窃盗未遂の疑いで逮捕し、発表した。住居侵入について容疑を認め、窃盗目的についてはあいまいな供述をしているという。■玄関のバッグ触る人事1課によると、逮捕容疑は5月2日深夜、板橋区内のマンションで、女性宅の無施錠の部屋に侵入し、玄関付近にあったバッグを触った